Crna Gora ne dozvoljava Srbima da uđu u zemlju. Verovatno se manje radi o zaštiti od korone, a više o o sporu oko Srpske pravoslavne crkve, ocenjuje nemački list „Zidojče cajtung“.„Virus korone do sada je manje pogodio jugoistočnu Evropu nego neke druge delove Evrope, između ostalog i zato što su više vlada tog regiona rano uvele restriktivne mere i zatvorile granice. Ali sada, baš ublažavanje tih mera dovodi do sukoba“, piše Zidojče cajtung.„Vlada Crne Gore je odlučila da 1. juna ponovo otvori granice, za državljane mnogih evropskih zemalja, uključujući Hrvatsku, Albaniju, Grčku i Sloveniju. Srbija i Bosna i Hercegovina, koja je delom srpska, izričito su isključene“.List iz Minhena potom prenosi oštre reakcije ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića i premijerke Ane Brnabić iz kojih se vidi ogorčenost, ali ne i namera da se uzvrati istom merom.„Da li se selektivna zabrana ulaska u Crnu Goru zaista pre svega odnosi na suzbijanje širenja korone? Pandemija Kovida-19 nije značajnije pogodila Srbiju i Bosnu i Hercegovinu nego druge zemlje jugoistočne Evrope. Vlade obe zemlje slute da iza toga pre stoje politički razlozi,“ piše „Zidojče cajtung“ i objašnjava:„Ponovno se rasplamsava sukob između Crne Gore i Srbije, koji je tokom korona-krize samo privremeno bio suzbijen. Od kraja decembra, desetine hiljada ljudi u Crnoj Gori redovno je protestovalo protiv novog verskog zakona koji je usvojio parlament. Ulični protesti su nekoliko puta bili nasilni.“„I u glavnom gradu Srbije je bilo nereda, na primer, kada su hiljade navijača Crvene zvezde marširale prema crnogorskoj ambasadi, ispalile vatromet na zastavu na krovu i skandirale da ’Milu lopovu neće ostaviti svetinje’“, prenosi „Zidojče cajtung“.Pozadina sukoba„Od početka je bilo jasno da se sukob ne odnosi samo na crkvu i nekretnine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je pomoć crkvi koja se u susednoj zemlji našla u nevolji i ponovo govorio o jedinstvu srpskog naroda. Đukanovicću je to pak ojačalo njegovo uverenje da Srpska pravoslavna crkva deluje kao politička organizacija i sprovodi velikosrpsku politiku“, piše nemački list.„Nakon što je vlada u Crnoj Gori zbog pandemije korone zabranila jedan skup, Srpska pravoslavna crkva prekinula je svoje protestne marševe. Međutim, sredinom maja, tokom procesije u Nikšiću, tužilaštvo je uhapsilo vladiku i nekoliko sveštenika zbog kršenja zabrane okupljanja. To je izazvalo proteste u raznim gradovima tokom kojih je povređeno nekoliko policajaca i demonstranata.“„Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, na zajedničkoj konferenciji za štampu sa Vučićem rekao je da vlada Crne Gore očigledno hoće da uradi ono što je nekada radio fašistički ustaški režim u Hrvatskoj: da progoni srpski narod i da uništi Srpsku pravoslavnu crkvu.“„Zidoče cajtung“ potom navodi da „takva retorika budi sumorne uspomene na propagandu koja je u regionu podstakla ratove devedesetih. Neki analitičari polaze od toga da obe strane imaju interes da održavaju sukob, jer tako mogu da skrenu pažnju svog stanovništva od ekonomskih problema sa kojima se suočavaju obe zemlje – i koji su se zbog korone samo pojačali.“„Za Crnu Goru, malu državu na jugoistoku Jadrana, turizam je jedan od najvažnijih izvora prihoda. Odluka o ponovnom otvaranju granica vođena je nadom da će taj sektor oživeti. Ali efekat će verovatno biti umanjen: Jedan ne tako mali deo stranih gostiju u Crnoj Gori obično dolazi iz Bosne i Hercegovine i Srbije,“ podseća na kraju ugledni nemački list.