B. BORISAVLjEVIĆ | 30. mart 2020. 08:37 | Komentara: 0

KONKURS za upis u vrtiće počinje danas i trajaće do 15. maja, a roditelji će zahteve moći da podnose samo elektronskim putem. Mesta ima za 12.702 mališana, od kojih je 5.777 u jaslama, 2.207 za vrtićke grupe, 4.156 za četvoročasovni pripremni predškolski program, 546 za celodnevni i 16 za razvojne grupe.Prema rečima Slavka Gaka, sekretara za obrazovanje i dečju zaštitu, u odnosu na prošlu godinu ima oko 700 mesta više u startu, a do početka školske godine, kada bi trebalo da se završe radovi u obdaništima, očekuje se i povećanje upisne kvote.- Na listi čekanja je ove godine bilo oko 2.000 dece, a 2017. godine oko 10.000 - kaže Gak. - To je veliki uspeh, ali krajnji cilj je da svi mališani iz prioritetnih grupa budu upisani i da se ukinu liste čekanja. Tek tada možemo biti u potpunosti zadovoljni. Roditelji, koji imaju nedoumice oko elektronskog upisa, mogu telefonom kontaktirati sa predškolskim ustanovama i sekretarijatom.Kao i prethodnih godina, najviše dece upisaće obdaništa u Novom Beogradu - 1.524 i to u vrtiće - 364, jasle - 826, četvoročasnovni pripremni predškolski program - 234. Sledi Palilula sa 1.443 mesta, od kojih je skoro polovina za uzrast do tri godine. Zemunske predškolske ustanove primiće 1.344 dece, u vrtiće 148, jasle 572, ostala mesta su "rezervisana" za buduće prvake. Upisna kvota na Čukarici je 1.170 mesta, od kojih je najmlađima namenjena polovina - 518, a starijoj deci - 360.Više od hiljadu mališana upisaće i predškolske ustanove na Voždovcu - 1.065 i Zvezdari - 1.014. U Rakovici ima mesta za 735 dece, Starom gradu - 574, Savskom vencu - 453, Vračaru - 294. Od prigradskih opština najviše mesta ima u Mladenovcu - 591, a najmanje u Barajevu - 205.PRIORITET pri upisu imaju deca iz osetljivih grupa, mališani čiji su roditelji zaposleni i redovni su studenti, oni koji su treće i svako naredno dete u porodici.U prethodnih sedam godina obuhvat dece predškolskim obrazovanjem je povećan sa 45 na 73 odsto. Vrtiće pohađa oko 58.000 malih Beograđana, a Grad subvencioniše boravak u privatnim vrtićima za još oko 20.000 mališana.PRELIMINARNE liste biće objavljene 8. juna, a roditelji koji ne budu zadovoljni mogu uložiti žalbe do 18. juna. Komisije su dužne da se o njima izjasne do 26. juna, posle čega će biti poznate i konačne liste.Predškolske ustanove koje imaju prostorne i kadrovske kapacitete mogu tražiti povećanje broja mesta za 20 odsto.

ODLUKA O NEPLAĆANjU RAČUNA DOBRA

POVODOM saopštenja Udruženja privatnih predškolskih ustanova da, u vreme vanrednog stanja, svaka ustanova treba sama da odredi način plaćanja računa, tako da solidarno štetu podnesu ustanova, roditelji, zaposleni i država, našoj redakciji su se javili vrtići, koji se ne slažu sa tim. Kako navode, u javnosti se pojavljuju udruženja i iznose stavove, koji se predstavljaju kao da su jednoglasni, iako to nije tačno.

Prema rečima Katarine Erić, direktorke PU "Smajli", odluka o obustavi refundacija roditeljima od strane grada, dok traje vanredno stanje, potpuno je opravdana. Ona ističe da je, u ovom trenutku, važna solidarnost svih da se prevaziđe trenutna teška sitacija, a ne da se vodi medijski rat od strane određenih udruženja. I u PU "Narnija" smatraju da je odluka da se vrtići ne naplaćuju dok su zatvoreni dobra i opravdana.

B. B.