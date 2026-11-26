Na Novosadskom sajmu počeo je 57. Međunarodni sajam turizma koji će trajati do subote 28. novembra a koji je okupio više od 260 izlagača iz Srbije i inostranstva. Ovogodišnji grad partner je Istočno Sarajevo.

Pokrajinska vlada/Grad Novi Sad

Veliku smotru turizma otvorila je Maja Gojković, predsednica Pokrajinske vlade, ističući da turizam već decenijama predstavlja mnogo više od putovanja i odmora.

-Turizam je važan pokretač privrednog razvoja, novih investicija i zapošljavanja, ali i prilika da na najlepši način predstavimo svoju kulturu, tradiciju i gostoprimstvo. Zato je važno da prepoznajemo i razvijamo potencijale koje imamo, jer svaki deo AP Vojvodine poseduje posebnosti koje mogu postati prepoznatljiv turistički proizvod - poručila je Maja Gojković.

Ona je naglasila da Pokrajinska vlada razvoju turizma pridaje poseban značaj, ističući da turistički potencijali Vojvodine predstavljaju ne samo prirodno i kulturno bogatstvo već i veliku razvojnu šansu.

-Naš cilj je da turistička ponuda Vojvodine bude raznovrsnija, sadržajnija i dostupnija, uz kontinuirano ulaganje u turističku infrastrukturu, unapređenje smeštajnih kapaciteta i podršku svima koji svojim radom stvaraju nove turističke vrednosti. Od gradova i banja, preko salaša i vinarija, do kulturnih manifestacija, starih zanata i gastronomije, Vojvodina ima mnogo toga da ponudi i svaki njen deo zaslužuje da bude otkriven - istakla je Gojkovićeva.

Novi Sad je već godinama jedna od najposećenijih destinacija u našoj zemlji.

- Novi Sad nije samo grad koji treba posetiti, već grad koji treba doživeti. Grad bogatog istorijskog nasleđa, kulturne raznolikosti i savremenog evropskog duha, čiju posebnost pre svega čine ljudi, otvorenost i duh zajedništva. Ponosni smo na činjenicu da je naš grad u prvih devet meseci ove godine posetilo više od 171.700 turista, što je rast od 12,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je ostvareno više od 430.000 noćenja. Posebno izdvajam septembar, koji je sa više od 60.600 noćenja postavio istorijski rekord. Tokom ove godine ugostili smo turiste iz čak 172 zemlje sveta - naglasio je Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada. - Titula Evropskog grada sporta za 2026. godinu, brojne kulturne, sportske i gastronomske manifestacije, kao i kontinuirana međunarodna promocija, dodatno doprinose prepoznatljivosti Novog Sada kao turističke destinacije. Posebno mi je drago što je ovogodišnji grad-prijatelj sajma Istočno Sarajevo. Naše bliske veze i zajedničko kulturno nasleđe dobra su osnova da zajedno promovišemo turističke potencijale i dodatno učvrstimo veze između naših gradova.

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