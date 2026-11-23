MEĐUNARODNI sajam turizma na Novosadskom sajmu održaće se od 26. do 28. novembra a to je peti put da se održava u samostalnom terminu.

Foto: Novosadski sajam

Nastupiće više od 260 izlagača iz Srbije, Mađarske, Rumunije, Tunisa (Austrije), Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Slovačke, Crne Gora, Severne Makedonije, Bugarske, Namibije, Angole i Irana. Prijatelj ovogodišnje manifestacije je Istočno Sarajevo.

- Gradovi Istočno Sarajevo i Novi Sad, od pre nešto više od pet godina, imaju potpisan Sporazum o bratimljenju, i ova aktivnost je upravo krenula iz tog Sporazuma koji se može i dalje nadograđivati - rekao je Stefan sajčić, direktor TO Grada Istočno Sarajevo. -Grad Istočno Sarajevo biće predstavljen na Sajmu sa svih šest opština koliko ima u svom sastavu, a akcenat ćemo staviti na predstojeću zimsku turističku sezonu koja je nešto zbog čega najviše turista upravo dolazi u Grad istočno Sarajevo. Zimska turistička sezona na Jahorini kreće već sledećeg vikend koncertima koji su organizovani na samoj planini. Osim toga ne smem da propustim da pomenem i ski-centar Ravnu planinu koja je već spremna da vikend iza toga otvori zimsku turističku sezonu. Imaćemo priliku da sa nama nastupe i Udruženje hotelijera Romanijska kuća koja je jedan novi brend u samom Gradu Istočno Sarajevo po ugledu na hercegovačku i krajišku kuću.

Novosadski sajam ovom priredbom posetioce vodi u susret predstojećoj zimskoj turističkoj sezoni, novogodišnjim aranžmanima, ali i ranim rezervacijama letnjih aranžmana, ponudi banjskih, spa i velnes destinacija u regionu, poslovnih putovanja...

Ponovo će okupiti turističke organizacije i agencije, turoperatore, banje, terme, predstavnike hotela, kongresnog, velens, spa, eko i avanturističkog turizma, profesionalne kupce i poslovne partnere iz zemlje i inostranstva, male proizvođače hrane i pića... Ponudiće banjski, seoski, nautički, zimski, medicinski, avanturistički velnes i spa turizam, turističke atrakcije, manifestacije, daleke destinacije... Učešće su potvrdile i brojne turističke organizacije.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam priprema obiman program pod nazivom „Vojvodina – privreda koja stvara turističke doživljaje“. Tokom tri dana biće obrađene teme: Od subvencije do turističkog proizvoda, Ukusi, tradicija i žensko preduzetništvo i Znanje, mladi i turizam budućnosti.

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