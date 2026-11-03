UŽIVATE U SOLO PUTOVANJU? Ovo je lista najboljih i najgorih evropskih destinacija za odmor u samoći

SAMOSTALNA putovanja sve su popularnija, ali izbor destinacije može biti izazov za one koji putuju bez pratnje. Prilikom izbora važni su ne samo turistička ponuda i sadržaji već i cene smeštaja, prevoza i hrane, kao i bezbednost.

Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Koji evropski gradovi ispunjavaju te kriterijume pokazuje novi indeks kompanije Radikal Storadž (Radical Storage), zasnovan na analizi 48 najposećenijih evropskih gradova.

Indeks je napravljen analizom 48 najposećenijih evropskih gradova na osnovu 11 kriterijuma. Među njima su prosečni dnevni troškovi po osobi, ocena bezbednosti koju objavljuje platforma "Numbeo" (Numbeo), kao i broj hostela, koji su jedan od najčešćih izbora putnika koji putuju sami.

Svaki kriterijum ocenjen je ocenom od jedan do 10, u zavisnosti od rezultata grada u poređenju sa ostalima. Potom je izračunat prosek svih 11 ocena kako bi se dobio konačan rezultat.

Najbolji evropski gradovi za samostalna putovanja

Posle analize podataka, na prvom mestu našao se glavni grad Češke, Prag. Prosečni dnevni troškovi za smeštaj, hranu, prevoz i zabavu iznose 134,33 evra, a po oceni bezbednosti zauzeo je osmo mesto na listi.

Drugo mesto pripalo je Krakovu u Poljskoj, koji je drugi najjeftiniji grad na rang-listi, dok je Istanbul u Turskoj zauzeo treće mesto zahvaljujući najnižim cenama kreveta u zajedničkim sobama hostela među analiziranim gradovima.

Na listi se našao i poljski Gdanjsk, koji je zauzeo peto mesto. Pored Poljske, Portugal i Španija imaju po dva predstavnika među deset najbolje rangiranih gradova, piše Juronjuz.

U Portugalu su to Lisabon, na četvrtom mestu, i Porto, na sedmom, dok su u Španiji Sevilja na osmom i Barselona na devetom mestu.

Deset najboljih evropskih gradova za solo putnike

1. Prag, Češka

2. Krakov, Poljska

3. Istanbul, Turska

4. Lisabon, Portugal

5. Gdanjsk, Poljska

6. Berlin, Nemačka

7. Porto, Portugalija

8. Sevilja, Španija

9. Barselona, Španija

10. Riga, Letonija Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najlošiji evropski gradovi za samostalna putovanja

Sa druge strane, Cirih je proglašen najlošijim evropskim gradom za solo putnike, pre svega zbog visokih cena. Dnevni trošak smeštaja iznosi 168,13 evra, što je najviše u istraživanju. Ovaj grad ima i druge najviše troškove hrane, kao i treće najviše troškove prevoza.

Na pretposlednjem mestu našao se Rejkjavik na Islandu, a odmah iza njega je Venecija. I ova dva grada lošije su rangirana zbog visokih cena, koje posebno pogađaju putnike koji putuju sami jer ne mogu da podele troškove smeštaja sa drugim osobama.

Dnevni troškovi u deset najlošije rangiranih gradova u proseku iznose 252 evra, što je gotovo 100 evra više nego u deset najbolje rangiranih gradova, gde prosek iznosi 153 evra, govore podaci.

Deset najlošijih evropskih gradova za solo putnike

1. Cirih, Švajcarska

2. Rejkjavik, Island

3. Venecija, Italija

4. Arhus, Danska

5. Keln, Nemačka

6. Ženeva, Švajcarska

7. Frankfurt, Nemačka

8. Nica, Francuska

9. Marselj, Francuska

10. Dablin, Irska

(RT Balkan)

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