LOŠE VESTI ZA PUTNIKE: Rajaner najavljuje poskupljenje karata do 20 odsto

IRSKA niskobudžetna avio-kompanija Rajaner objavila je da je njen neto profit u prvoj polovini fiskalne godine, od aprila do septembra, pao za 15 odsto međugodišnje na 2,15 milijardi evra, dok je istovremeno najavila poskupljenje avio-karata i dodatne mere štednje zbog rasta troškova goriva od dve milijarde evra u narednoj godini.

Foto: AP Photo/Paul White, File

Izvršni direktor Rajanera Majkl O'Liri izjavio je za CNBC da će troškovi evropskih avio-kompanija značajno porasti kada isteknu postojeći ugovori o zaštiti cena goriva, zbog čega najavljuje reviziju rashoda i dodatne mere za povećanje efikasnosti.

Planirana revizija troškova u Rajaneru bi mogla da obuhvati privremeno zamrzavanje zarada zaposlenih, smanjenje obroka za posadu i širu primenu veštačke inteligencije kako bi se ostvarile veće uštede.

Rajaner procenjuje da povećanje cena karata na kratkim linijama neće biti dovoljno da u potpunosti nadoknadi očekivani rast troškova goriva.

O'Liri zato ponavlja raniju prognozu da bi avionske karte širom Evrope tokom 2027. godine mogle da poskupe za 10 do 20 odsto.

Napomenuo je da avionsko gorivo trenutno košta oko 170 dolara po barelu, a kraj rata na Bliskom istoku se ne nazire.

Kompanija je za tekuću fiskalnu godinu unapred obezbedila 80 odsto potrebnog avionskog goriva po ceni od 67 dolara za barel, čime je ograničila izloženost tržišnim oscilacijama.

Preostalih 20 odsto potreba, međutim, nije bilo pokriveno tim ugovorima, a cena tog goriva se udvostručila. Rajaner je, takođe, ugovorio najmanje 25 odsto potreba za avionskim gorivom u 2028. godini po ceni od 95 dolara za barel.

(Tanjug)

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