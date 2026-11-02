NEVREME POGAĐA GRČKO OSTRVO: Zatvaraju se škole na Rodosu, građanima i turistima upućeno hitno upozorenje
ŠKOLE u opštinskim jedinicama Arhangeles i Afantu na grčkom ostrvu Rodosu biće zatvorene danas zbog nepovoljnih vremenskih uslova, saopštile su lokalne vlasti.
Odluka o obustavi rada školskih ustanova doneta je iz preventivnih razloga sa ciljem zaštite učenika i nastavnika, preneo je grčki portal Prototema.
Stanovnicima i posetiocima ostrva upućeno je upozorenje na vremenske nepogode uz preporuku da ograniče kretanje zbog jakih padavina.
Grčka meteorološka služba saopštila je da se očekuju jake kiše i oluje tokom celog dana i noći.
(Tanjug)
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