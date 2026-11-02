Turizam

NEVREME POGAĐA GRČKO OSTRVO: Zatvaraju se škole na Rodosu, građanima i turistima upućeno hitno upozorenje

T.J.

02. 11. 2026. u 08:31

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ŠKOLE u opštinskim jedinicama Arhangeles i Afantu na grčkom ostrvu Rodosu biće zatvorene danas zbog nepovoljnih vremenskih uslova, saopštile su lokalne vlasti.

НЕВРЕМЕ ПОГАЂА ГРЧКО ОСТРВО: Затварају се школе на Родосу, грађанима и туристима упућено хитно упозорење

Foto: gkuna, YAY Media AS/Alamy/Profimedia

Odluka o obustavi rada školskih ustanova doneta je iz preventivnih razloga sa ciljem zaštite učenika i nastavnika, preneo je grčki portal Prototema.

Stanovnicima i posetiocima ostrva upućeno je upozorenje na vremenske nepogode uz preporuku da ograniče kretanje zbog jakih padavina.

Grčka meteorološka služba saopštila je da se očekuju jake kiše i oluje tokom celog dana i noći.

(Tanjug)

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