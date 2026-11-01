RAJANER PRECRTAO SEDAM LINIJA U REGIONU: Putnici iz Srbije ostaju bez letova ka tri popularne destinacije

IRSKA niskotarifna avio-kompanija Rajaner ukida sedam avio-linija u zemljama bivše Jugoslavije za letnju sezonu 2027. godine. Promene će pogoditi putnike iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, dok kompanija istovremeno najavljuje novu liniju između nemačkog Fridrihshafena i Zadra.

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Prema pisanju specijalizovanog portala EX-YU Aviation News, Rajaner neće obnoviti letove iz Niša ka Krfu, Malti i Beču, čime je potvrđeno da se kompanija neće vratiti na srpsko tržište tokom letnje sezone naredne godine.

Kompanija je ranije navela da obustavlja operacije sa niškog aerodroma zbog regulatornih problema povezanih sa snabdevanjem gorivom. Linija Niš–Malta uvedena je u novembru 2019. godine, dok su letovi za Beč počeli u julu 2021. Obe linije u početku su saobraćale dva puta nedeljno, dok je Krf bio deo sezonske turističke ponude.

Berlin gubi veze sa Dubrovnikom i Podgoricom

Rajaner ukida i linije Berlin–Dubrovnik i Berlin–Podgorica. Ova odluka dolazi nakon zatvaranja baze kompanije u nemačkoj prestonici, u kojoj je bilo stacionirano sedam aviona.

Kompanija očekuje da će se njen obim saobraćaja u Berlinu tokom 2027. godine prepoloviti, a kao razloge navodi visoke aerodromske naknade i poreze u nemačkom vazduhoplovstvu.

Linija Berlin–Dubrovnik uvedena je u aprilu 2024. godine, dok je veza između Berlina i Podgorice uspostavljena još 4. septembra 2016. Obe linije prvobitno su imale po dva leta nedeljno.

Ukida se i linija Rijeka–Šarlroa

U Hrvatskoj se ukida linija između Rijeke i belgijskog Šarlroa, koja je obnovljena u martu 2022. godine, sa dva leta nedeljno.

U Bosni i Hercegovini neće biti obnovljena sezonska linija Sarajevo–Solun, pokrenuta u julu 2024. godine. Odluka dolazi nakon zatvaranja Rajanerove baze u Solunu, u kojoj su bila stacionirana tri aviona.

Kompanija je zatvaranje baze obrazložila visokim aerodromskim naknadama i najavila smanjenje zimskih kapaciteta na tom aerodromu za 60 odsto.

Uprkos ukidanju linije za Solun, Rajaner planira da proširi poslovanje u Sarajevu tokom naredne letnje sezone, a očekuje se i najava novih ruta iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Nova linija za Zadar

Dok ukida sedam linija u regionu, Rajaner istovremeno širi ponudu u Hrvatskoj. Nova linija između Fridrihshafena u Nemačkoj i Zadra trebalo bi da bude uspostavljena 3. maja 2027. godine, sa dva leta nedeljno, ponedeljkom i petkom.

Promene su deo šireg preuređenja mreže kompanije za leto 2027, tokom kojeg Rajaner smanjuje prisustvo na pojedinim evropskim tržištima, uz istovremeno uvođenje novih ruta tamo gde procenjuje da postoji poslovni potencijal.

(Tanjug)

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