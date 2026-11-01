TURISTI VOLE VOJVODINU: Ova banja beleži dvocifren rast dolazaka i noćenja
U PRVIH devet meseci ove godine u Vojvodini je registrovan 561.961 dolazak turista, što je za 7,2 odsto više nego u istom periodu 2025. godine, objavila je Turistička organizacija Srbije, pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku.
U istom periodu ostvareno je 1,53 miliona noćenja, odnosno 4,9 odsto više nego prethodne godine.
Domaći turisti ostvarili su 273.284 dolaska, uz povećanje od 6,1 odsto, kao i 712.911 noćenja, što predstavlja rast od 2,5 odsto.
Kada je reč o stranim turistima, zabeleženo je 288.677 dolazaka, odnosno 8,3 odsto više nego u istom periodu prošle godine, dok je broj njihovih noćenja dostigao 823.741, uz rast od sedam odsto.
U ukupnom turističkom prometu Vojvodine strani turisti nastavili su da ostvaruju veći broj noćenja u odnosu na domaće goste.
Od gradskih destinacija po broju dolazaka izdvojili su se Novi Sad i Subotica.
Novi Sad je zabeležio 171.725 dolazaka, uz rast od 12,3 odsto, dok je u Subotici registrovano 114.938 dolazaka, što je za 8,5 odsto više nego u periodu januar–septembar 2025. godine.
Među banjskim i prirodnim destinacijama posebno se izdvaja Banja Vrdnik, u kojoj je u prvih devet meseci zabeleženo 88.700 dolazaka turista, odnosno 14 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.
Ostvareno je i 210.290 noćenja, što predstavlja rast od 16,9 odsto.
Dobre rezultate beleži i Fruška gora, sa 86.208 dolazaka turista i povećanjem od 7,7 odsto, dok je broj ostvarenih noćenja iznosio 190.105, odnosno 5,1 odsto više nego u prvih devet meseci 2025. godine.
(Tanjug)
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