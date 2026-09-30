KAO DA JE NEKO PRESEKAO PLANINU NOŽEM: Između stena krije se jedan od najneobičnijih puteva Evrope

PUT se na pojedinim mestima toliko stisne između ogromnih stena da vozači iz automobila gotovo moraju da zabace glavu kako bi videli njihove vrhove. Klisura Bikaz u Rumuniji jedan je od najdramatičnijih planinskih predela u ovom delu Evrope, a kroz njeno središte prolazi put koji se u oštrim krivinama provlači ispod gotovo vertikalnih krečnjačkih zidova.

Robert Dziewulski / Alamy / Profimedia

Klisura se nalazi u istočnim Karpatima, na granici istorijskih oblasti Moldavije i Transilvanije.

Oblikovala ju je reka Bikaz, koja je tokom vremena usekla dubok prolaz kroz planinu.

Danas ovuda prolazi nacionalni put DN12C.

I upravo on omogućava putnicima da kroz jedan od najupečatljivijih delova klisure prođu automobilom.

Stene se uzdižu stotinama metara

Najpoznatiji deo puta prolazi neposredno ispod visokih krečnjačkih zidova.

Na pojedinim mestima klisura je veoma uska, dok se stene uzdižu stotinama metara iznad reke i kolovoza.

Zbog toga se iz perspektive vozača čini kao da je planina presečena, a put naknadno provučen kroz njenu unutrašnjost.

Krivine su oštre, prostor između stena ograničen, a prizor se menja gotovo posle svakog skretanja.

Uz put se nalaze i mesta na kojima turisti zastaju, kao i tezge sa suvenirima i lokalnim proizvodima.

Ipak, najveća atrakcija ostaje sama priroda.

Odmah pored klisure nalazi se neobično Crveno jezero

Putovanje kroz Bikaz najčešće se kombinuje sa posetom jezeru Laku Rošu, čije ime znači Crveno jezero.

Nastalo je prirodnim putem u 19. veku nakon velikog odrona koji je pregradio dolinu.

Jedan od njegovih najneobičnijih prizora i danas su ostaci stabala koja vire iz vode.

Zbog toga jezero iz određenih uglova izgleda kao potopljena šuma.

Od Crvenog jezera put nastavlja prema klisuri Bikaz, pa se dve prirodne atrakcije najčešće obilaze zajedno.

Ovo nije put kojim treba žuriti

Iako fotografije često izgledaju kao da je reč o nekoj udaljenoj planinskoj stazi, kroz klisuru prolazi pravi javni put.

Zbog brojnih krivina, turističkih vozila i pešaka, vožnja zahteva dodatnu pažnju.

U turističkoj sezoni na najpopularnijim delovima može biti i gužve.

Zato Bikaz nije mesto na kojem je najvažnije što brže stići od jedne tačke do druge.

Ovde je sam put deo putovanja.

Na jednoj strani automobila nalazi se reka, na drugoj ogroman kameni zid, a iznad svega stene koje gotovo zatvaraju pogled prema nebu.

I upravo zbog toga klisura Bikaz ostavlja utisak kao da je neko planinu rasekao na pola samo da bi između njenih stena napravio prolaz.

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