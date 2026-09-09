ZAŠTO SE SVETLA U AVIONU GASE PRED SLETANJE? Nije zbog udobnosti putnika, postoji važan razlog
AKO ste ikada leteli noću, verovatno ste primetili da se neposredno pred poletanje ili sletanje svetla u kabini prigušuju. Iako može da deluje kao način da se putnici opuste ili pripreme za kraj leta, razlog je mnogo važniji - reč je o bezbednosnoj proceduri.
Dok se avion priprema za sletanje po mraku, jaka svetla u kabini mogu da otežaju očima da se brzo prilagode uslovima napolju.
Ukoliko bi došlo do vanredne situacije i bilo potrebno napustiti avion, putnici bi iz jako osvetljene kabine mogli iznenada da se nađu u gotovo potpunom mraku.
Upravo zato se svetla unapred prigušuju.
Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) objašnjava da bi u slučaju vanredne situacije moglo da dođe i do prestanka rada električnog sistema aviona. Kada su svetla već prigušena, oči putnika i posade bolje su prilagođene uslovima slabije osvetljenosti.
Očima je potrebno vreme da se naviknu na mrak
Ljudskom oku nije dovoljan trenutak da se potpuno prilagodi prelasku iz jakog svetla u tamu.
Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) navodi da je za potpunu adaptaciju vida na mrak potrebno znatno više vremena, dok čak i kratko izlaganje jakom svetlu može da naruši već postignutu adaptaciju.
U vanrednoj situaciji svaka sekunda može biti važna. Prigušena kabina omogućava da putnici lakše uoče osvetljene oznake izlaza i svetla koja pokazuju put za evakuaciju.
Zato se podižu i roletne na prozorima
Iz istog razloga putnici često dobijaju još jedno uputstvo pred poletanje i sletanje - da podignu roletne na prozorima.
To omogućava posadi da brzo uoči šta se dešava izvan aviona i proceni da li postoji neka opasnost. Istovremeno, putnici se lakše privikavaju na količinu svetlosti napolju.
Otvoreni prozori mogu biti posebno važni u slučaju evakuacije, jer posada pre otvaranja izlaza mora da zna kakva je situacija sa spoljne strane aviona.
Nije u pitanju štednja struje
Jedna od čestih pretpostavki putnika jeste da se svetla gase kako bi avion trošio manje električne energije tokom poletanja ili sletanja.
Međutim, glavni razlog za prigušivanje svetla u putničkoj kabini jeste bezbednost.
Zato, kada sledeći put pred noćno sletanje svetla iznad sedišta odjednom postanu slabija, znaćete da posada ne pokušava da napravi prijatniju atmosferu.
Vaše oči se zapravo pripremaju za situaciju za koju se svi nadaju da se nikada neće dogoditi.
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