NEMA IGLA GDE DA PADNE: Neverovatan snimak sa popularne turističke destinacije (VIDEO)

KRITSKU plažu Balos preplavile su gomile turista koje kruzeri svakodnevno dovoze.

Foto: Printskrin/Sputnjik Srbija | Sputnik Srbija

Kako se može videti na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, na ovoj turističkoj destinaciji vladaju ogromne gužve.

Ljudi gotovo nepomično stoje, igla nema gde da padne.

Koliko je ovo uopšte pozitivno iskustvo i doživljaj za pamćenje, nije sigurno...

Pogledajte i sami kako to izgleda:

BONUS VIDEO

Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs