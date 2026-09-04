SEPTEMBAR JE NAJBOLJI MESEC ZA GRČKU: More je i dalje toplo, a najveće gužve polako nestaju

AKO vam se letovanje u julu i avgustu pretvorilo u borbu za mesto na plaži, parking i slobodan sto u taverni, septembar u Grčkoj nudi sasvim drugačiju sliku.

Foto: Deposit/ Maridav

Leto se kalendarski približava kraju, ali na mnogim grčkim destinacijama sezona kupanja ni izbliza nije završena.

More koje se zagrevalo tokom celog leta ostaje prijatno za kupanje, dnevne temperature su ugodnije, a sa završetkom školskih raspusta postepeno se smanjuje i broj turista.

Upravo zato se septembar često svrstava među najbolje periode za putovanje u Grčku.

More je toplije nego što mnogi očekuju

Jedna od najvećih zabluda jeste da sa dolaskom septembra počinje i hladno more.

U stvarnosti je često upravo suprotno.

Sredozemno i Egejsko more tokom jula i avgusta akumuliraju ogromnu količinu toplote, pa se voda hladi mnogo sporije od vazduha.

Zbog toga more početkom i sredinom septembra na mnogim destinacijama može da bude prijatnije za kupanje nego u junu.

Na Halkidikiju je prosečna temperatura mora u septembru oko 24 stepena, samo stepen manje nego u avgustu.

Još toplije je na Kritu.

Tamo se u septembru temperatura mora uglavnom kreće oko 25 do 27 stepeni, u zavisnosti od dela ostrva.

To znači da kupanje, ronjenje i celodnevni boravak na plaži ostaju sasvim realni tokom dobrog dela meseca.

Halkidiki je i dalje letnji, ali mirniji

Za turiste iz Srbije posebno je zanimljiv Halkidiki.

Tokom prve tri nedelje septembra ovde se obično zadržavaju uslovi za klasično letovanje.

Prosečne dnevne temperature su oko 26 stepeni, more oko 24, a većina restorana, taverni i barova na plažama i dalje radi.

Najveća razlika oseti se u broju ljudi.

Plaže su mirnije, lakše se pronalazi parking, a vožnja kroz popularna mesta poput Nikitija i Pefkohorija postaje znatno jednostavnija.

Ipak, Halkidiki ni u septembru nije potpuno prazan.

Tokom sunčanih vikenda na Kasandri i drugim lako dostupnim mestima i dalje može da bude dosta posetilaca, posebno onih koji dolaze iz Soluna.

Na Kritu leto traje još duže

Ako je glavni cilj toplo more, Krit je jedan od najsigurnijih izbora.

Prosečne dnevne temperature tokom septembra kreću se oko 28 do 30 stepeni, dok je more na severnoj obali oko 26 do 27 stepeni.

Na južnoj obali voda je obično oko 25 do 26 stepeni.

Istovremeno, najpoznatije plaže postepeno postaju mirnije.

Elafonisi, Balos, Falasarna i druge lokacije koje tokom avgusta privlače ogroman broj posetilaca u septembru dobijaju nešto više prostora za disanje.

Dobra vest je i što restorani, izleti brodovima i glavne turističke atrakcije tokom većeg dela septembra nastavljaju normalno da rade.

Septembar je „srednja sezona“

U turističkom kalendaru Grčke septembar pripada takozvanoj srednjoj sezoni.

Najveća gužva tradicionalno je tokom jula i avgusta, dok septembar i oktobar donose postepeno smirivanje.

To turistima može da donese nekoliko prednosti.

Smeštaj je lakše pronaći, na plažama ima više prostora, a za restorane i izlete često više nije potrebno planirati danima unapred.

Posebno se razlika oseti od sredine meseca.

Mikonos, Santorini, Krit, Rodos i druga poznata ostrva i dalje primaju turiste, ali atmosfera više nije ista kao u špicu avgusta.

Postoji ipak jedna važna razlika

Septembar nije avgust sa manje turista.

Kako mesec odmiče, vremenske prilike postaju nešto manje predvidive.

Veća je mogućnost kiše i vetra, a večeri mogu biti svežije.

Na manjim ostrvima i u izrazito sezonskim letovalištima pojedini barovi na plažama, restorani i turistički sadržaji tokom druge polovine meseca počinju da skraćuju radno vreme ili zatvaraju do sledeće sezone.

Zato je prva polovina septembra najbolji izbor za one koji žele gotovo klasično letovanje, samo bez avgustovskog intenziteta.

Druga polovina meseca više odgovara putnicima kojima su važni mir, šetnja, razgledanje i praznije plaže.

A šta je sa cenama?

Septembar može da bude povoljniji i za novčanik.

Posle vrhunca letnje sezone potražnja za smeštajem i avionskim kartama počinje da pada, pa se mogu pronaći povoljnije ponude nego u avgustu.

To, naravno, ne znači da će svaki hotel ili apartman automatski biti jeftin.

Santorini, Mikonos i najpoznatiji rizorti mogu da zadrže visoke cene i tokom septembra.

Ipak, putnici imaju mnogo više prostora da biraju i upoređuju ponude.

Ko bi trebalo da bira septembar?

Porodicama sa malom decom može da odgovaraju manje vrućine i mirnije plaže.

Parovima i putnicima bez školskih obaveza septembar pruža mogućnost da Grčku vide u opuštenijem izdanju.

A oni koji žele da kombinuju kupanje sa obilaskom Atine, Meteora, Delfa ili drugih znamenitosti ne moraju da provode dan na temperaturama karakterističnim za vrhunac leta.

Zato za mnoge putnike pravo pitanje više nije da li je u septembru kasno za Grčku.

Možda je pitanje zašto smo toliko dugo mislili da letovanje mora da bude baš u julu ili avgustu.

Jer u Grčkoj septembar i dalje ume da izgleda kao pravo leto.

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