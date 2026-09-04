TAJLAND MENJA PRAVILA ZA TURISTE: Od 15. septembra kraći boravak bez vize, evo šta se menja

TAJLAND od 15. septembra menja pravila za deo stranih turista i skraćuje period bezviznog boravka sa 60 na 30 dana.

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Promena je već zvanično najavljena i odnosi se na državljane zemalja koje su obuhvaćene tajlandskim programom bezviznog ulaska.

Ipak, za putnike iz Srbije postoji jedna važna napomena.

Nova pravila se ne odnose na državljane Srbije.

To znači da srpski turisti neće biti pogođeni izmenom koja stupa na snagu sredinom septembra.

Šta se menja od 15. septembra?

Tajland je tokom 2024. godine značajno proširio mogućnost bezviznog putovanja i za veliki broj država omogućio boravak do 60 dana.

Sada je odlučeno da se taj period ponovo skrati na 30 dana.

Nova mera stupa na snagu 15. septembra 2026. godine i odnosi se na državljane zemalja koje su obuhvaćene programom izuzeća od viza.

Prema objavljenim informacijama, razlog za izmenu je nastojanje tajlandskih vlasti da preciznije kontrolišu duži boravak stranaca i spreče zloupotrebu turističkog režima.

Šta to znači za putnike iz Srbije?

Za srpske državljane najvažnija je činjenica da Srbija nije među zemljama koje su obuhvaćene ovom konkretnom izmenom.

Zbog toga putnici iz Srbije ne treba da očekuju da će im se zbog novog pravila od 15. septembra automatski skratiti dozvoljeni turistički boravak.

Drugim rečima, naslovna promena odnosi se na veliki broj stranih turista, ali ne menja pravila za srpske državljane.

Ipak, kao i kod svakog putovanja van Evrope, preporučuje se da se neposredno pre polaska provere važeći uslovi ulaska, jer se imigraciona pravila mogu menjati.

Zašto Tajland menja pravila?

Tajland je poslednjih godina pokušavao da pronađe ravnotežu između privlačenja što većeg broja turista i kontrole dužeg boravka stranaca.

Produžavanje bezviznog perioda na 60 dana bilo je uvedeno kako bi se podstakao turizam, posebno nakon slabih godina za međunarodna putovanja.

Međutim, vlasti su u međuvremenu ocenile da je potrebno ponovo uvesti kraći rok za deo putnika.

Zato se od sredine septembra vraća ograničenje od 30 dana za državljane zemalja koje su obuhvaćene programom.

Da li treba nešto dodatno da uradite pre putovanja?

Ako putujete iz Srbije, ova konkretna promena ne zahteva nikakvu dodatnu proceduru samo zbog stupanja novih pravila na snagu.

Ipak, pre kupovine karte i neposredno pred put, dobro je proveriti:

- da li je pasoš važeći dovoljno dugo,

- koje uslove ulaska trenutno propisuju tajlandske vlasti,

- da li su potrebni dokazi o povratnom putovanju ili smeštaju,

- i da li je došlo do nekih novih promena u imigracionim pravilima.

Tajland i dalje ostaje jedna od najpopularnijih azijskih destinacija

Bez obzira na izmenu pravila za deo turista, Tajland ostaje jedna od najtraženijih destinacija u Aziji.

Bangkok, Puket, Krabi, Samui i Čijang Maj i dalje privlače milione posetilaca godišnje, a septembar i oktobar označavaju početak perioda kada mnogi evropski putnici počinju da planiraju zimska putovanja u jugoistočnu Aziju.

Za turiste iz Srbije najvažnija poruka je jednostavna: pravila koja stupaju na snagu 15. septembra ne donose novo ograničenje bezviznog boravka za srpske državljane, ali je, kao i uvek, pametno proveriti najnovije uslove neposredno pre putovanja.

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