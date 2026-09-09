PLAŽA POSLTALA HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA, A SADA MEŠTANI TRAŽE OGRANIČENJA: Prizori sa Krita pokazuju drugu stranu turizma

TIRKIZNO more, beličasti pesak i laguna koja na fotografijama izgleda gotovo nestvarno godinama privlače turiste na Balos, jednu od najpoznatijih plaža Krita.

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Međutim, snimak koji poslednjih dana kruži društvenim mrežama pokazuje potpuno drugačiju sliku ovog grčkog raja.

Umesto gotovo prazne plaže sa razglednice, vide se stotine turista koji se tiskaju na uskom pristaništu i duž obale, dok novi posetioci nastavljaju da pristižu brodovima.

Snimak je postao viralan i ponovo otvorio pitanje koje muči sve veći broj poznatih evropskih destinacija: koliko turista jedno mesto zapravo može da podnese?

Snimak videlo gotovo milion ljudi

Balos se nalazi na severozapadu Krita i godinama važi za jedno od mesta koje turisti žele da vide bar jednom tokom odmora na ostrvu.

Upravo zato slika koja se ovih dana proširila društvenim mrežama mnoge je iznenadila.

Na snimku se vidi veliki broj ljudi okupljenih na uskom metalnom pristaništu i oko mesta na kojem se putnici iskrcavaju sa turističkih brodova.

Video je za kratko vreme zabeležio blizu milion pregleda, a ispod njega su se nizali komentari turista.

Neki su prizor opisali kao „pakao“, dok su drugi za ogromne gužve okrivili upravo Instagram i TikTok, tvrdeći da su društvene mreže pretvorile najlepše svetske lokacije u mesta na kojima svi čekaju isti kadar.

Ipak, važno je naglasiti da snimak prikazuje jedan od najkritičnijih trenutaka, kada se na malom prostoru istovremeno susreću turisti koji silaze sa brodova i oni koji čekaju da se ukrcaju.

To ne znači da čitava plaža tokom celog dana izgleda na isti način.

Ali problem velikog broja posetilaca svakako postoji.

I do 5.000 posetilaca dnevno

Lokalne vlasti već nekoliko godina upozoravaju da su najpoznatije prirodne atrakcije zapadnog Krita pod sve većim pritiskom.

Balos, Elafonisi i Falasarna nalaze se u zaštićenim područjima evropske mreže Natura 2000, a tokom vrhunca sezone pojedine od ovih lokacija primaju između 4.000 i 5.000 ljudi dnevno.

To stvara veliki problem za zaštitu osetljivog prirodnog okruženja.

Na Balosu je broj ležaljki već smanjen sa oko 400, koliko ih je bilo pre nekoliko godina, na približno 150.

Na Elafonisiju je smanjenje još veće, sa oko 800 na 200 ležaljki.

Međutim, lokalne vlasti smatraju da ni to više nije dovoljno.

Na plažu samo uz rezervaciju?

Jedno od rešenja koje se razmatra moglo bi potpuno da promeni način posete najpoznatijim plažama zapadnog Krita.

Plan predviđa uvođenje onlajn sistema preko kojeg bi turisti unapred rezervisali datum i termin dolaska.

Za svaku lokaciju bio bi određen maksimalan broj ljudi koji istovremeno mogu da borave na njoj, u zavisnosti od toga koliko posetilaca prirodno područje može da podnese bez ozbiljnog narušavanja životne sredine.

Za Balos se u jednom od predloga pominje ograničenje od oko 1.200 posetilaca u periodu od tri sata.

To, međutim, još nije pravilo koje se primenjuje.

Za sprovođenje ovakvog sistema potrebna je saradnja lokalnih vlasti, regiona Krita i grčkog Ministarstva životne sredine, a plan bi mogao da bude pripremljen za turističku sezonu 2027. godine.

Automobili bi mogli da ostanu dalje od plaže

Promene se ne odnose samo na broj posetilaca.

Za Balos je ranije predviđeno i da se privatni automobili zaustavljaju na posebno organizovanom parkingu u blizini Kalivijanija, odakle bi turisti manjim autobusima nastavljali do početka pešačke staze.

Cilj je da se smanji pritisak ne samo na samu lagunu već i na okolno zaštićeno područje.

Balos je, osim brodom iz Kisamosa, moguće posetiti i kopnenim putem, nakon čega sledi pešačko spuštanje ka laguni.

Kad Instagram fotografija postane problem

Priča sa Balosa deo je mnogo šireg problema.

Društvene mreže mogu za samo nekoliko sezona da pretvore nekada relativno mirnu lokaciju u mesto na koje svakodnevno dolaze hiljade ljudi u potrazi za istim prizorom koji su videli na telefonu.

Balos je savršen primer za to.

Na fotografijama snimljenim sa visine laguna izgleda gotovo nestvarno. Upravo taj kadar godinama kruži Instagramom, turističkim portalima i društvenim mrežama.

Ali viralni snimak iz avgusta pokazao je i ono što obično ostane van kadra.

Iza savršene fotografije ponekad se nalaze brodovi puni turista, redovi i hiljade ljudi koji su tog dana poželeli potpuno isti prizor.

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