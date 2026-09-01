NAJVEĆE TURISTIČKE GUŽVE U EVROPI: Evo koja zemlja je na vrhu

MNOGIMA je Grčka omiljena destinacija za odmor, a nedavno objavljeni podaci pokazuju da je njena popularnost sada veća nego ikada. Južni Egej i Jonska ostrva u Grčkoj zabeležili su najveću turističku zasićenost od svih regiona Evropske unije u 2024. godini, pokazuju podaci Evrostata koje je analizirao Greek Reporter.

Marco Simoni / robertharding / Profimedia

Podaci pokazuju da su, u odnosu na broj stanovnika, turisti u tim regionima ostvarili više noćenja nego bilo gde drugde u Evropi.

Južni Egej, u kojem se nalaze popularna ostrva Santorini, Rodos i Kos, posebno se izdvojio. Turisti su ostvarili 127,2 noćenja na svakog stanovnika tokom prošle godine. Taj region je zabeležio i više od 41,5 miliona noćenja, dok ima oko 326.000 stanovnika. To predstavlja najveći jaz između broja turista i stanovnika u celoj EU.

Jonska ostrva, među kojima su Krf i Zakintos, zauzela su drugo mesto sa 102,6 noćenja po stanovniku. Na njima je zabeleženo 20,5 miliona noćenja, u poređenju sa oko 200.000 stanovnika. Nijedan drugi region obuhvaćen analizom nije bio ni blizu ovim brojkama.

Gde još u Evropi ima velike turističke gužve

U italijanskoj pokrajini Bolcano, poznatoj kao kapija Dolomita u italijanskim Alpima, zabeleženo je 68,9 noćenja po stanovniku.

Na hrvatskoj jadranskoj obali, gde se nalaze Dubrovnik i Split, zabeleženo je 67,5 noćenja po stanovniku, dok su na španskim Balearskim ostrvima, među kojima su Ibica i Majorka, zabeležena 60 noćenja po stanovniku.

Na šestom mestu našlo se najveće grčko ostrvo Krit, sa 55,6 noćenja turista po stanovniku.

Posmatrano u celoj Evropskoj uniji, većina regiona zabeležila je manje od 15 turističkih noćenja po stanovniku, piše Juronjuz.

Čak je i Severni Egej, treći grčki region na listi, imao 14,9 noćenja po stanovniku, što mu je ipak bilo dovoljno za 24. mesto na rang-listi.

Na drugom kraju liste nalazi se region Mazovjecko u Poljskoj, koji obuhvata područje oko Varšave, sa svega 0,7 noćenja po stanovniku. Ipak, poslednje mesto pripalo je Majotu, francuskom ostrvu u Indijskom okeanu, koje je, iznenađujuće, teritorija EU, sa samo 0,5 noćenja po stanovniku.

(RT Balkan)

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