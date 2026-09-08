OVDE LJUDI ŽIVE POD ZEMLJOM: Napolju vlada pustinjska vrelina, a u kućama je prijatnih 23 stepena

NA prvi pogled, Kuber Pidi deluje kao mesto sa neke druge planete. Crvenkasta zemlja, gotovo potpuno odsustvo vegetacije i pustinjski pejzaž okružuju ovaj neobični grad u Južnoj Australiji.

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Ali najzanimljiviji deo grada zapravo se ne vidi sa površine.

Veliki broj stanovnika Kuber Pidija živi pod zemljom, u kućama uklesanim u stenovita brda. Prema podacima lokalnog turističkog centra, procenjuje se da oko polovine stanovništva živi u ovakvim domovima, poznatim kao „dugouts“.

Zašto su se preselili pod zemlju?

Razlog je vrlo praktičan, pustinjska klima.

Tokom leta temperature u Kuber Pidiju prelaze 35 stepeni u hladu, dok noći tokom hladnijeg dela godine mogu biti prilično sveže.

Pod zemljom je situacija potpuno drugačija.

Prostorije uklesane u stenu tokom cele godine zadržavaju prilično ujednačenu temperaturu od oko 23 do 25 stepeni, i danju i noću.

Tako su stanovnici, mnogo pre savremenih sistema klimatizacije, pronašli prirodan način da se zaštite od surove pustinjske klime.

Pod zemljom nisu samo male kuće

Kada se kaže „podzemna kuća“, lako je zamisliti mračnu i tesnu pećinu.

U Kuber Pidiju stvarnost može da izgleda potpuno drugačije.

Neke kuće imaju velike dnevne sobe, kuhinje, kupatila i više spavaćih soba. Pojedini podzemni domovi prostiru se na čak 450 kvadratnih metara.

Ako porodici zatreba još prostora, postoji prilično neobično rešenje.

Može jednostavno da nastavi da kopa.

Stabilno stenovito tlo omogućilo je stanovnicima da proširuju svoje domove, a zabeleženi su i slučajevi povezivanja više susednih podzemnih objekata.

I crkve i hoteli su pod zemljom

Podzemni život ovde se ne završava na privatnim kućama.

Posetioci mogu da vide podzemne crkve, galerije, prodavnice, muzeje i hotele, a mogu i sami da provedu noć u sobi iskopanoj u steni. Zvanični turistički portal Južne Australije Kuber Pidi upravo zbog toga opisuje kao neobičan podzemni grad u srcu pustinje.

Sve je počelo zbog jednog dragog kamena

Iza neobičnog načina života krije se još jedna priča.

Opal.

Kuber Pidi poznat je kao svetska prestonica opala. Potraga za ovim dragim kamenom privlačila je ljude u surovi deo australijske unutrašnjosti, a rudari su vremenom otkrili da su prostori iskopani u stenama idealni i za život.

Tako je na mestu na kojem letnja žega život na površini čini prilično teškim nastao grad čiji se najzanimljiviji deo nalazi tamo gde ga niko ne bi očekivao.

Ispod zemlje.

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