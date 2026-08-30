OVDE LJUDI ŽIVE ISPOD OGROMNIH STENA: Krov im praktično ne treba, a ulice izgledaju nestvarno

ZAMISLITE da otvorite prozor kuće, pogledate nagore, a umesto krova iznad vas stoji ogromna stena.

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U španskom mestu Setenil de las Bodegas to nije neobičan prizor. Ovo malo mesto u Andaluziji poznato je po belim kućama koje su smeštene ispod, iznad, a ponegde i unutar ogromnih stena.

Na pojedinim mestima izgleda kao da će se stena svakog trenutka spustiti na kuće i ulice ispod nje. Ali upravo je neobičan odnos arhitekture i prirode ono što je Setenil učinilo jednim od najzanimljivijih mesta na jugu Španije.

Stena je deo kuće

Kuće u Setenilu nisu klasične pećine iskopane duboko u stenu.

Lokalna turistička organizacija objašnjava da je reč o posebnom tipu gradnje kod kojeg su ljudi iskoristili prirodni zaklon stene, zatvorili otvor fasadnim zidom i ispod njega formirali prostor za život.

Tako sama stena postaje krov velikog dela kuće.

Ovakav način gradnje ima još jednu zanimljivu prednost. Prema zvaničnoj turističkoj brošuri mesta, pećinske kuće pomažu da se temperatura unutra reguliše prirodno i prilično stabilno.

To je posebno korisno u Andaluziji, gde letnje temperature mogu biti veoma visoke.

Jedna ulica je sunčana, druga u senci

Najpoznatiji prizori nalaze se u dve ulice neobičnih imena, Cuevas del Sol, odnosno Pećine sunca, i Cuevas de la Sombra, Pećine senke.

Obe prolaze uz reku Guadalporcún, ali stene iznad njih stvaraju potpuno različite uslove.

U pojedinim delovima ogromna kamena masa nadvija se preko ulice, kuća, restorana i prolaznika, pa čitav prizor deluje kao prirodni tunel.

Ovde se živelo vekovima

Neobična arhitektura nije napravljena zbog turista.

Arheološki nalazi na području Setenila sežu sve do neolita, dok današnje urbano naselje ima srednjovekovne korene. Na prostoru starog dela mesta nekada se nalazilo utvrđeno almohadsko naselje.

Setenil je kasnije imao i važnu ulogu tokom hrišćanskog osvajanja Granadskog kraljevstva. Posle više neuspešnih opsada, osvojen je 1484. godine.

Danas se iznad belih kuća i dalje uzdiže srednjovekovna tvrđava sa očuvanom kulom.

Od kuća do restorana

Neki prostori ispod stena vremenom su promenili namenu.

Pojedine nekadašnje kuće danas su pretvorene u restorane, prodavnice, garaže i skladišta, dok su u delovima mesta poput Jabonería i Herrerías ovakvi objekti zadržali stambenu funkciju.

Zato turisti u Setenilu mogu da sednu za sto u restoranu, pogledaju iznad glave i umesto klasičnog plafona ugledaju stenu.

Mesto se nalazi između planinskog područja Ronde i provincije Kadiz i deo je poznate turističke rute belih sela Andaluzije.

Ali među svim belim mestima južne Španije, Setenil ima prizor koji je teško pomešati sa bilo kojim drugim.

Ovde se ljudi nisu borili protiv stene da bi napravili prostor za kuće.

Jednostavno su je pretvorili u deo svog doma.

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