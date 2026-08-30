OVDE MORE SVETLI NOĆU: Fenomen izgleda kao specijalni efekat, ali objašnjenje je potpuno prirodno

ZAMISLITE da noću hodate obalom, a svaki talas koji stigne do plaže zasvetli jarkom plavom bojom.

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Prizor izgleda kao da je napravljen kompjuterskim efektima, ali na pojedinim plažama Velsa ovakve scene zaista mogu da se vide.

Tokom leta 2026. zabeležena su nova pojavljivanja neobičnih plavih talasa duž velške obale, između ostalog kod Port Talbota, na Anglsiju, kao i u oblastima Barija i Svonsija.

A iza spektakla se krije potpuno prirodan fenomen.

Ko „pali svetlo“ u moru?

Reč je o bioluminiscenciji, odnosno sposobnosti živih organizama da proizvode i emituju svetlost.

Američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu, NOAA, objašnjava da svetlost nastaje zahvaljujući hemijskim reakcijama u samom organizmu.

U moru takav efekat mogu da stvaraju i određeni mikroskopski organizmi.

Kada ih pokrenu talasi ili drugi pokreti u vodi, može da se pojavi plavičasti sjaj, pa izgleda kao da je neko ispod površine uključio hiljade sitnih svetala.

Zbog toga se najlepši prizor često vidi upravo kada talas udari u obalu.

Ove godine more u Velsu posebno privlači pažnju

Plava svetlost nije nepoznata na obalama Velsa, ali su tokom leta 2026. zabeležena brojna pojavljivanja.

Lokalni izveštaji povezuju povoljnije uslove za cvetanje planktona sa veoma toplom morskom vodom ovog leta, mada sam fenomen zavisi od više faktora i nije moguće garantovati kada će se i gde pojaviti.

Čak i zvanični turistički portal Velsa navodi da posetioci poluostrva Gower, ako imaju sreće, mogu da vide bioluminiscentni plankton.

Nema garancije da ćete ga videti

I upravo to ovaj prirodni spektakl čini još zanimljivijim.

Ne postoji termin u kojem turista može jednostavno da kupi kartu i bude siguran da će more te večeri svetleti.

Potrebni su odgovarajući prirodni uslovi, a za posmatranje pomaže i što manje veštačkog svetla.

Zato neko može provesti nekoliko večeri na istoj obali i ne videti ništa neobično, dok se već sledeće noći talasi mogu pretvoriti u plavu svetleću predstavu.

A kada se to dogodi, jedna obična noćna šetnja pored mora izgleda kao scena iz naučnofantastičnog filma.

Samo što ovde nisu potrebni nikakvi specijalni efekti

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