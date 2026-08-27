TURISTI VIŠE NE PUTUJU DA BI VIDELI ŠTO VIŠE: Novi trend ima samo jedan cilj - da se dobro naspavaju

SPAVANjE u hotelu nekada je bilo samo pauza između dva dana prepuna razgledanja. Danas za jedan deo turista postaje - glavni razlog putovanja.

Foto: AI/Gemini

Zaboravite buđenje u šest ujutru, trčanje od muzeja do muzeja i spisak od dvadeset znamenitosti koje „morate“ da vidite pre povratka kući.

Sve više putnika bira potpuno drugačiji odmor: udoban krevet, tišinu, zamračenu sobu i dovoljno vremena da se konačno dobro naspavaju.

Trend je dobio i ime - sleep tourism, odnosno turizam spavanja.

I nije reč samo o zanimljivom nazivu sa društvenih mreža. Hoteli širom sveta već prilagođavaju ponudu gostima koji na odmor dolaze upravo zbog - odmora.

Umesto pogleda iz sobe, važno je koliko je u njoj tiho

Godinama su hoteli pokušavali da privuku goste bazenima, barovima na krovu, spektakularnim pogledom ili lokacijom u samom centru grada.

Sada se pojavljuje još jedan adut.

Kvalitet sna.

Ponuda ide daleko dalje od udobnog dušeka. Pojedini hoteli nude izbor različitih jastuka, posebno osvetljenje, poboljšanu zvučnu izolaciju, pametne krevete, tretmane za opuštanje i programe osmišljene da pomognu gostima da uspore ritam tokom boravka.

Drugim rečima, pitanje više nije samo: „Da li hotel ima bazen?“

Za neke goste postaje važnije: „Hoću li se tamo dobro naspavati?“

U Japanu otišli korak dalje

Koliko daleko ovaj trend može da ide pokazuju hoteli u Japanu.

U Tokiju, Hotel 1899 Tokyo nudi poseban program u kojem gosti odgovaraju na pitanja o svojim navikama spavanja, nakon čega dobijaju čaj prilagođen njihovom „tipu sna“. U sobama ih čekaju posebni jastuci, soli za kupanje i još jedan čaj za opuštanje pred spavanje.

Drugi su otišli još dalje.

Hotel Chinzanso Tokyo nudi program koji uključuje merenje moždanih talasa tokom spavanja i analizu rezultata, dok Malibu Hotel u Zušiju koristi podatke o navikama gostiju kako bi im prilagodio posteljinu i uslove za spavanje.

Tako hotelska soba polako prestaje da bude samo mesto na koje se turista vraća posle celodnevnog razgledanja.

Ona postaje deo samog doživljaja.

Turisti ne žele alarm

Da putnici sve više cene odmor pokazuju i istraživanja turističke industrije.

Prema podacima iz Hilton Trends Report-a, gotovo polovina putnika širom sveta ne želi da podešava alarm dok je na odmoru, dok dvoje od petoro prilikom izbora smeštaja vodi računa o tome da li veruje da će tamo moći bolje da spava.

Postoji čak i neobičan izraz koji opisuje jednu od novih navika - „hurkle-durkling“.

Reč potiče iz Škotske i označava namerno izležavanje u krevetu mnogo duže nego što je potrebno. Prema istom istraživanju, svaki peti anketirani putnik uživa upravo u takvom provođenju vremena na odmoru.

Odmor posle kojeg vam nije potreban novi odmor

Iza pomalo zabavne ideje o putovanju radi spavanja krije se vrlo poznat problem.

Mnogi turisti pokušavaju da u nekoliko dana odmora smeste što više aktivnosti. Rano ustajanje, kasni povratak u hotel, duge šetnje i neprestano fotografisanje mogu da dovedu do toga da se sa putovanja vrate umorniji nego što su otišli.

Sleep tourism okreće tu logiku naglavačke.

Umesto pitanja koliko znamenitosti možete da obiđete za tri dana, cilj postaje da usporite, isključite telefon, nemate strog raspored i ostavite dovoljno vremena za san.

Global Wellness Institute u svom izveštaju za 2026. navodi da se turizam spavanja brzo razvija kao segment wellness industrije, dok hoteli i banjski kompleksi sve više osmišljavaju iskustva posebno usmerena na kvalitet sna.

Platiti putovanje – da ne radite ništa?

Na prvi pogled zvuči neobično.

Zašto bi neko platio avionsku kartu i hotel da bi pola odmora proveo u krevetu?

Ali upravo se definicija „dobrog putovanja“ menja.

Za jednog turistu to će i dalje biti deset znamenitosti dnevno. Za drugog plaža. Za trećeg planinarenje ili noćni provod.

A za sve veći broj ljudi luksuz postaje nešto mnogo jednostavnije – tišina, udoban krevet i jutro bez alarma.

Tako jedan od neobičnijih turističkih trendova 2026. zapravo ima najjednostavniju moguću ideju: sa odmora bi trebalo da se vratite - odmorni.

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