OVDE TURISTI NE DOLAZE ZBOG PLAŽE, VEĆ ZBOG RAKETA: Hiljade ljudi čekaju spektakl na nebu
RAKETE su postale jedna od najneobičnijih turističkih atrakcija u Kini, a mesto sa kojeg poleću sve više liči na pozornicu za veliki spektakl.
Na kineskom tropskom ostrvu Hajnan turisti se okupljaju u blizini svemirskog centra Venčang kako bi uživo posmatrali lansiranja.
Hoteli, plaže i mesta sa dobrim pogledom na lansirnu rampu pune se posetiocima, a sam trenutak poletanja rakete postao je doživljaj zbog kojeg se planira čitavo putovanje. Reuters navodi da razvoj kineskog svemirskog programa istovremeno podstiče i novu vrstu turizma.
Od odmora na ostrvu do svemirskog spektakla
Hajnan je inače poznat po tropskim plažama i odmaralištima, ali Venčang privlači potpuno drugačiju publiku.
Porodice sa decom, fotografi i ljubitelji svemira satima čekaju trenutak kada će raketa napustiti lansirnu rampu.
I tu se priča ne završava.
U Kini se razvijaju i druge atrakcije inspirisane svemirom. U geološkom parku Vulanhada u Unutrašnjoj Mongoliji vulkanski pejzaž turistima služi kao svojevrsna zamena za Mars, pa se posetioci fotografišu u svemirskim odelima.
Tako je svemir, koji je donedavno za većinu ljudi mogao da se posmatra samo preko televizijskog ekrana, postao povod za jednu sasvim novu vrstu putovanja.
A turisti na Hajnanu sada uz fotografije mora i palmi kući mogu da ponesu i snimak – rakete koja poleće u svemir.
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