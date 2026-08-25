OVDE TURISTI NE DOLAZE ZBOG PLAŽE, VEĆ ZBOG RAKETA: Hiljade ljudi čekaju spektakl na nebu

RAKETE su postale jedna od najneobičnijih turističkih atrakcija u Kini, a mesto sa kojeg poleću sve više liči na pozornicu za veliki spektakl.

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Na kineskom tropskom ostrvu Hajnan turisti se okupljaju u blizini svemirskog centra Venčang kako bi uživo posmatrali lansiranja.

Hoteli, plaže i mesta sa dobrim pogledom na lansirnu rampu pune se posetiocima, a sam trenutak poletanja rakete postao je doživljaj zbog kojeg se planira čitavo putovanje. Reuters navodi da razvoj kineskog svemirskog programa istovremeno podstiče i novu vrstu turizma.

Od odmora na ostrvu do svemirskog spektakla

Hajnan je inače poznat po tropskim plažama i odmaralištima, ali Venčang privlači potpuno drugačiju publiku.

Porodice sa decom, fotografi i ljubitelji svemira satima čekaju trenutak kada će raketa napustiti lansirnu rampu.

I tu se priča ne završava.

U Kini se razvijaju i druge atrakcije inspirisane svemirom. U geološkom parku Vulanhada u Unutrašnjoj Mongoliji vulkanski pejzaž turistima služi kao svojevrsna zamena za Mars, pa se posetioci fotografišu u svemirskim odelima.

Tako je svemir, koji je donedavno za većinu ljudi mogao da se posmatra samo preko televizijskog ekrana, postao povod za jednu sasvim novu vrstu putovanja.

A turisti na Hajnanu sada uz fotografije mora i palmi kući mogu da ponesu i snimak – rakete koja poleće u svemir.

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