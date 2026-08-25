KOLOSEUM POSLE ZALASKA SUNCA: Zbog vrućina turisti menjaju navike, Italija uvodi sve više noćnih obilazaka

RIM usred avgusta više nije grad koji turisti žele da istražuju isključivo po danu. Dok visoke temperature menjaju ritam života širom Italije, menja se i način na koji putnici obilaze neke od najpoznatijih znamenitosti na svetu.

Andreas SOLARO / AFP / Profimedia

Umesto podnevnog sunca, sve više posetilaca bira-mrak.

Koloseum, Panteon i druge čuvene italijanske znamenitosti ovog leta produžavaju ili proširuju večernje termine, a noćni obilasci postaju sve traženiji.

Razlog nije samo spektakularan izgled antičkog Rima pod svetlima.

Kada temperatura tokom dana ide ka 40 stepeni, šetnja posle zalaska sunca postaje daleko prijatnija opcija.

Koloseum noću postao hit

Noćne posete Koloseumu nisu potpuna novina, ali je interesovanje ovog leta toliko da je broj večernjih otvaranja povećan.

Zvanični program „A Night at the Colosseum“ posetiocima omogućava da antički amfiteatar obiđu posle zalaska sunca.

Obilazak traje oko sat vremena i uključuje prvi nivo Koloseuma, arenu i podzemne prostorije u kojima su nekada gladijatori i životinje čekali izlazak pred publiku.

Redovne noćne posete organizuju se od 20 do 23 časa, a poslednji ulazak je u 21.50. Cena pune ulaznice sa vođenim obilaskom iznosi 50 evra.

Tokom avgusta večernja ponuda je dodatno proširena zbog velikih vrućina i interesovanja posetilaca.

Potpuno drugačiji doživljaj Rima

Oni koji su Rim posetili usred leta znaju koliko obilazak grada može biti naporan.

Malo hlada, zagrejan kamen, dugi redovi i hiljade posetilaca mogu da pretvore razgledanje u pravi test izdržljivosti.

Posle zalaska sunca slika je drugačija.

Osvetljeni Koloseum dobija potpuno novi izgled, temperature su prijatnije, a broj posetilaca na organizovanim noćnim turama ograničen.

I upravo ta kombinacija stvorila je jedan od najzanimljivijih turističkih trendova ovog leta.

I Panteon ostaje otvoren duže

Koloseum nije jedina znamenitost koja menja radno vreme.

Tokom avgusta Panteon je dobio produženo večernje radno vreme do 23 časa, osim četvrtkom, dok je u Milanu produženo radno vreme zamka Sforca.

Cilj je da se posetiocima omogući da kulturne znamenitosti obilaze u hladnijem delu dana i istovremeno smanji pritisak ogromnog broja turista u najprometnijim dnevnim satima.

Noćne i večernje programe razvijaju i druge italijanske turističke destinacije, a sličan pristup primenjuje se od Rima do Venecije, Firence i Pompeje.

Turisti menjaju satnicu zbog vrućine

Iza romantične ideje o razgledanju Italije pod zvezdama krije se mnogo ozbiljniji razlog.

Ekstremne letnje temperature sve više utiču na način na koji turisti organizuju dan.

Umesto da od jutra do večeri obilaze znamenitosti, deo posetilaca rano jutro koristi za razgledanje, najtoplije sate provodi u zatvorenom prostoru, a na ulice ponovo izlazi tek predveče.

Italijanski turistički i kulturni sektor sada se prilagođava takvom ritmu.

Prema izveštajima britanskog „Tajmsa“, vlasti produženo radno vreme vide i kao način da se ogroman broj posetilaca rasporedi tokom većeg dela dana, umesto da svi stignu u istom periodu.

Da li je ovo budućnost letovanja na Mediteranu?

Ono što se ovog leta dešava u Italiji moglo bi da bude najava mnogo veće promene u evropskom turizmu.

Godinama je pravilo bilo jednostavno – ustanite rano i pokušajte da vidite što više znamenitosti tokom dana.

Sada bi raspored mogao da izgleda potpuno drugačije.

Jutro za šetnju, popodne za odmor, a muzeji, arheološki lokaliteti i znamenitosti – posle zalaska sunca.

Za turiste to znači prijatnije temperature i potpuno drugačiji pogled na gradove koje su možda već posetili.

A za Italiju mogućnost da se izbori sa dva sve veća problema istovremeno – ekstremnim letnjim vrućinama i ogromnim brojem turista na najpopularnijim mestima.

Koloseum star gotovo dve hiljade godina tako je postao deo jednog sasvim modernog turističkog trenda.

I možda će u godinama koje dolaze najbolje vreme za razgledanje Rima biti upravo onda kada sunce zađe.

Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs