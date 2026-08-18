OVO JE SADA NAJPROMETNIJI MEĐUNARODNI AERODROM NA SVETU: Pretekao je i Hitrou i čuveni Čangi

AERODROM koji je pre samo četvrt veka otvorio vrata putnicima sada se našao na samom vrhu svetske liste.

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Međunarodni aerodrom Inčon u Južnoj Koreji postao je najprometniji aerodrom na svetu po broju međunarodnih putnika u prvoj polovini 2026. godine, prestigavši londonski Hitrou i singapurski Čangi.

Prema preliminarnim podacima Airports Council International, kroz Inčon je od januara do kraja juna prošlo čak 38,39 miliona međunarodnih putnika.

Hitrou je u istom periodu imao 37,79 miliona međunarodnih putnika, dok je Čangi bio treći sa 34,53 miliona.

Za Inčon je ovo istorijski rezultat - prvi put od otvaranja 2001. godine zauzeo je prvo mesto na ovoj listi.

Od desetog mesta do svetskog vrha

Uspon južnokorejskog aerodroma bio je prilično brz.

Inčon je 2002. godine bio tek deseti na svetu po međunarodnom putničkom saobraćaju, 2018. stigao je do petog mesta, a tokom 2024. i 2025. bio je treći.

Prošle godine ispred njega su bili Dubai i Hitrou. Prema zvaničnoj ACI rang-listi za celu 2025, Dubai je imao 95,2 miliona međunarodnih putnika, Hitrou 79,9 miliona, a Inčon 73,6 miliona.

Samo nekoliko meseci kasnije poredak izgleda potpuno drugačije.

Zašto je Inčon toliko napredovao?

Međunarodni putnički saobraćaj na Inčonu u prvoj polovini godine porastao je 6,3 odsto u odnosu na isti period 2025.

Jedan od razloga je povećan broj stranih turista koji posećuju Južnu Koreju, posebno putnika iz Kine i Japana. Stranci su činili 39,3 odsto putnika Inčona u prvih šest meseci, dok je u drugom kvartalu njihov udeo dostigao rekordnih 44,4 odsto.

Ali na promenu svetske liste uticala je i nestabilnost na Bliskom istoku.

Poremećaji u avio-saobraćaju zbog rata sa Iranom oslabili su transferni saobraćaj preko bliskoistočnih čvorišta, uključujući Dubai, a deo putnika između Evrope i Azije preusmeren je na druge rute.

Povezan sa 183 grada

Inčon nije samo ulazna tačka za Seul i Južnu Koreju već ogromno čvorište za putnike koji nastavljaju ka drugim delovima Azije.

Aerodrom opslužuje 101 avio-kompaniju i povezan je sa 183 grada, od kojih su 158 međunarodne putničke destinacije.

Krajem 2024. završena je i velika faza proširenja aerodroma, kojom je njegov godišnji kapacitet povećan na 106 miliona putnika.

Za putnike koji ovde imaju dugo presedanje Inčon je zanimljiv i zbog sadržaja koji prevazilaze klasične duty-free prodavnice. Na aerodromu postoje hotel unutar terminala, prostori za odmor i spavanje, sauna i muzej.

Najprometniji ne znači i „najbolji“

Zanimljivo je da Inčon ove godine nije osvojio prvo mesto na još jednoj poznatoj listi.

Na Skytrax World Airport Awards za 2026. godinu proglašen je drugim najboljim aerodromom na svetu, dok je prvo mesto pripalo upravo singapurskom Čangiju. Inčon je, međutim, osvojio priznanje za najbolji aerodrom na svetu za porodice.

Važno je i da se aktuelni rezultat odnosi isključivo na međunarodne putnike u prvoj polovini 2026. godine. Kada se saberu domaći i međunarodni putnici, najprometniji aerodrom na svetu nije Inčon.

Ipak, činjenica da je za samo 25 godina od otvaranja stigao ispred Hitroua, Čangija i drugih velikih međunarodnih čvorišta pokazuje koliko se karta svetskog avio-saobraćaja brzo menja.

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