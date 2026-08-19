BORBE SA POŽARIMA NA LETOVALIŠTIMA: Ako krećete na put, proverite ove informacije
POŽARI koji su poslednjih dana zahvatili delove Grčke, Hrvatske i Crne Gore još jednom su pokazali koliko brzo situacija tokom letnje sezone može da se promeni.
Visoke temperature, suša i vetar stvorili su opasne uslove u više evropskih zemalja, a vatra je u pojedinim turističkim oblastima dovela i do evakuacije stanovnika i gostiju.
Za turiste koji tek kreću na letovanje to ne znači da putovanje treba automatski otkazati. Međutim, znači da pre polaska više nije dovoljno proveriti samo vremensku prognozu i stanje na granici.
U Grčkoj evakuisano više od 500 ljudi
Na grčkom ostrvu Salamina, u blizini Atine, u požaru su stradale dve osobe, dok je više od 500 ljudi evakuisano. U gašenju je učestvovalo gotovo 200 vatrogasaca, uz pomoć letelica i drugih službi.
Samo nekoliko dana ranije požar je zahvatio i Siviri na Halkidikiju, gde su turisti i stanovnici evakuisani kopnenim i morskim putem.
Zbog toga bi turisti koji putuju u Grčku trebalo da proveravaju situaciju u konkretnom regionu u kojem borave, a ne da se oslanjaju na informacije koje se odnose na zemlju u celini.
Grčka Civilna zaštita svakodnevno objavljuje zvaničnu mapu opasnosti od požara, a već je dostupna i karta koja važi za 18. avgust.
Požar zahvatio i turistički Omiš
Ozbiljna situacija prethodnih dana zabeležena je i na hrvatskoj obali.
Veliki požar zahvatio je područje Omiša, jednog od poznatih turističkih mesta u Dalmaciji. Prema izveštaju Rojtersa, oko 1.200 ljudi bilo je evakuisano, dok je više desetina osoba povređeno. Vatra je zahvatila više od hiljadu hektara, a oštećene su i kuće.
Požar kod Omiša se potom smirio, dok su vatrogasne snage bile angažovane i na drugim žarištima, uključujući požar na Pelješcu.
To je posebno važno za turiste koji ka hrvatskom primorju putuju automobilom - stanje treba proveriti ne samo u mestu u kojem će boraviti već i duž rute kojom planiraju da stignu.
Požari i u Crnoj Gori
Sa vatrom su se prethodnih dana borili i vatrogasci u Crnoj Gori.
U Ulcinju je 14. avgusta bilo aktivno pet požara, vatrogasci i meštani su se borili sa vatrom u najjužnijoj crnogorskoj opštini.
Zbog toga i putnici koji kreću ka Crnoj Gori treba neposredno pred polazak da provere lokalne informacije, posebno ako putuju ka području u kojem je prethodno bilo aktivnih žarišta.
Šta proveriti neposredno pre polaska?
Najvažnije je da turisti ne donose odluke na osnovu fotografije ili snimka sa društvenih mreža bez provere kada i gde je nastao.
Požar koji je bio aktivan prethodnog dana može biti ugašen, dok se u međuvremenu novo žarište može pojaviti na potpuno drugom mestu.
Zato pre puta treba proveriti zvanična upozorenja civilne zaštite, stanje na putevima, vremensku prognozu i informacije za konkretno letovalište.
Ukoliko ste već na odmoru, posebnu pažnju treba obratiti na upozorenja lokalnih vlasti i službi za vanredne situacije. U Grčkoj se za hitna upozorenja koristi i sistem 112, a uputstva nadležnih u slučaju evakuacije treba slediti bez odlaganja. Grčka Civilna zaštita savetuje i da se, ako se primeti požar, odmah obavesti vatrogasna služba i da se precizno navede lokacija.
Požar u jednom mestu ne znači da je ugrožena cela zemlja
Ovo je možda i najvažnija informacija za one koji narednih dana putuju.
Činjenica da je požar izbio u jednom delu Grčke, Hrvatske ili Crne Gore ne znači da su sva letovališta u toj zemlji ugrožena.
Situacija može da se razlikuje čak i između susednih oblasti, a požari se tokom leta mogu brzo aktivirati, ali i lokalizovati.
Zato je najbolja priprema vrlo jednostavna - neposredno pre polaska proveriti situaciju baš na ruti kojom putujete i u mestu u kojem ćete boraviti.
Jer u sezoni visokog rizika od požara informacija stara dva ili tri dana može biti potpuno drugačija od one koja važi u trenutku kada krećete na put.
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