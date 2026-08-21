VIŠE NE PUTUJU SAMO ZBOG MORA I ZNAMENITOSTI: Koncerti velikih zvezda pokrenuli novi turistički bum

KONCERT omiljenog muzičara sve češće je dovoljan razlog da se spakuje kofer, kupi avionska karta i rezerviše hotel u drugom gradu, pa čak i drugoj državi.

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Umesto da prvo izaberu destinaciju, a zatim traže šta će tamo raditi, mnogi putnici danas postupaju obrnuto – prvo kupe kartu za koncert, a onda oko tog datuma organizuju čitavo putovanje.

Takozvani muzički ili koncertni turizam postao je ozbiljan deo turističke industrije, a koliki uticaj jedna velika zvezda može da ima na grad najbolje pokazuje ovogodišnji primer Madrida.

Bad Bunny napunio Madrid

Bad Bunny je od 30. maja do 15. juna održao čak 10 koncerata u Madridu, a njegova koncertna rezidencija pretvorila se u mnogo više od muzičkog događaja.

Na deset nastupa došlo je više od 630.000 posetilaca, a ekonomski efekat procenjen je na oko 212 miliona evra. Hoteli, restorani, prevoz i drugi turistički sadržaji osetili su dolazak ogromnog broja fanova.

Koliki je uticaj bio na smeštaj pokazuju i podaci kompanije CoStar. Tokom juna madridski hoteli zabeležili su rekordne prosečne cene soba i prihod po raspoloživoj sobi za taj mesec, a jedne od večeri kada je Bad Bunny nastupao popunjenost hotela dostigla je 92,7 odsto.

Zanimljiv je još jedan podatak: prosečan boravak gostiju koji su rezervisali smeštaj u periodu koncerata bio je svega 1,19 noći, što ukazuje na putovanja organizovana upravo zbog samog događaja.

Od koncerta profitira čitav grad

Kada desetine hiljada ljudi stignu u grad zbog jednog nastupa, njihova potrošnja ne završava se kupovinom karte.

Potrebni su im smeštaj i prevoz, odlaze u restorane i kafiće, kupuju i često ostaju dovoljno dugo da obiđu i druge delove grada.

Samo je uticaj koncerata Bad Bunnyja na restorane, barove i kafiće u Madridu bio procenjen na između 14 i 28 miliona evra.

Tako koncertna karta praktično postaje početak čitavog turističkog putovanja.

Imagine Dragons pokazali isti efekat

Sličan fenomen mogao je da se vidi i tokom velikih evropskih turneja drugih izvođača.

Imagine Dragons su tokom evropskog dela LOOM turneje punili velike stadione, a u Padovi su dva koncerta 2025. privukla desetine hiljada posetilaca.

Za grad to nisu bili samo muzički događaji. Dolazak publike iz drugih delova Italije i inostranstva značio je veću potražnju za hotelima, restoranima, prevozom i drugim uslugama.

Upravo zato se veliki koncerti sve češće posmatraju i kao turistički događaji, a ne samo kao deo muzičke industrije.

Britanija izbrojala čak 24,7 miliona „muzičkih turista“

Koliko je ovaj fenomen postao veliki pokazuju najnoviji podaci iz Velike Britanije.

Tokom 2025. godine čak 24,7 miliona ljudi putovalo je unutar Velike Britanije ili došlo iz inostranstva zbog koncerata i muzičkih festivala.

Njihova potrošnja dostigla je rekordnih 11,2 milijarde funti, što je 11,3 odsto više nego godinu ranije.

Samo iz inostranstva stiglo je oko 2,1 milion muzičkih turista, čak 26,8 odsto više nego 2024. godine.

Veliku ulogu imali su nastupi zvezda kao što su Oasis, Beyoncé, Dua Lipa, Coldplay, Lana Del Rey i Kendrick Lamar.

Prvo koncert, pa onda grad

Upravo tu se vidi promena u načinu na koji deo ljudi danas putuje.

Nekada bi turista odlučio da provede nekoliko dana u Londonu, Madridu ili nekom drugom gradu, pa tek onda pogledao koji se događaji održavaju tokom njegovog boravka.

Sada koncert često postaje glavni razlog putovanja.

Kupi se karta za nastup, zatim avionska ili železnička karta, rezerviše smeštaj, a koncert se pretvara u produženi vikend ili kratak city break.

I što je zvezda veća, efekat na grad može biti vidljiviji – od popunjenih hotela i restorana do većih cena smeštaja i dodatne potražnje za prevozom.

Zato veliki svetski muzičari danas ne prodaju samo karte za koncerte.

Oni, bar na nekoliko dana, mogu da pretvore čitav grad u turističku destinaciju.

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