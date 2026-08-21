OVDE SU BORAVILI AJNŠTAJN, DE NIRO I HIČKOK: Čuveni beogradski hotel krije 118 godina istorije

NA Terazijama već više od jednog veka stoji zgrada koju je teško ne primetiti. Hotel „Moskva“ preživeo je dva svetska rata, a kroz njegova vrata prošli su naučnici, glumci, muzičari, državnici i neke od najpoznatijih ličnosti 20. veka.

Vincent Isore / Zuma Press / Profimedia

Beograd se od početka prošlog veka promenio gotovo do neprepoznatljivosti, ali je jedan od njegovih simbola ostao na istom mestu.

Hotel „Moskva“ na Terazijama otvoren je 1908. godine, a svečanom otvaranju prisustvovao je i kralj Petar I Karađorđević. Danas, 118 godina kasnije, zdanje je jedan od prepoznatljivih arhitektonskih simbola prestonice.

Zgrada je jedan od ranih primera secesijske arhitekture u Srbiji, a Zavod za zaštitu spomenika kulture ističe i njen značaj za transformaciju Terazija i Beograda od orijentalne varoši ka modernoj evropskoj prestonici.

Od Ajnštajna do Roberta de Nira

Možda je još zanimljiviji spisak ljudi koji su tokom više od jednog veka prošli kroz hotel.

Među poznatim gostima bili su Albert Ajnštajn, Robert de Niro, Alfred Hičkok, Lučano Pavaroti, Indira Gandi, Maksim Gorki, Rej Čarls, Bred Pit, Kirk Daglas, Majkl Daglas i Mila Jovović.

Prema podacima samog hotela, od otvaranja je kroz „Moskvu“ prošlo više od 40 miliona ljudi, dok je oko 4,5 miliona gostiju boravilo u njenim sobama i apartmanima.

Hotel danas ima i svojevrsnu galeriju slavnih, sa fotografijama znamenitih gostiju koji su tokom decenija ovde boravili.

I apartmani nose imena slavnih gostiju

Sećanje na poznate posetioce nije ostalo samo na fotografijama.

Pojedini apartmani nose njihova imena. Među premijum apartmanima danas se nalaze oni nazvani po Robertu de Niru, Lučanu Pavarotiju i Alfredu Hičkoku, a u njima se nalaze antikvarni komadi nameštaja i umetnička dela koja su decenijama u vlasništvu hotela.

Upravo je Hičkok, prema hotelskoj arhivi, bio oduševljen izgledom „Moskve“. Kasnije su ovde boravili i brojni drugi velikani svetskog filma, među kojima Roman Polanski, Bernardo Bertoluči i Miloš Forman.

Hotel koji je preživeo dva svetska rata

Istorija „Moskve“ nije zanimljiva samo zbog slavnih gostiju.

Od 1908. godine do danas hotel je prošao kroz dva svetska rata i brojne političke i društvene promene. Sam hotel navodi da je tokom svog postojanja preživeo čak osam različitih državnih sistema.

Zgrada je danas zaštićeno kulturno dobro od velikog značaja, a njena prepoznatljiva fasada ostala je jedan od arhitektonskih simbola Terazija.

Hotel je 2011. godine potpuno renoviran, ali je zadržao istorijski karakter. Danas ima 123 sobe, restoran, čuvenu kafe-poslastičarnicu i spa i velnes centar.

Više od mesta za prenoćište

Za turiste koji danas dolaze u Beograd, „Moskva“ je možda samo jedna od upečatljivih zgrada koje će fotografisati tokom šetnje Terazijama.

Ali iza njene fasade krije se priča duga 118 godina.

Kroz ista vrata kroz koja danas ulaze turisti nekada su prolazili Ajnštajn, Hičkok, Pavaroti i De Niro, dok se oko hotela menjao čitav grad.

I možda je upravo zato „Moskva“ više od hotela - ona je jedno od mesta na kojima se još može pročitati deo istorije Beograda.

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