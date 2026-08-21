AMERIKA UVODI NOVA PRAVILA ZA TURISTIČKE VIZE: Od putnika iz 50 zemalja može se tražiti depozit i do 20.000 dolara

SJEDINjENE Američke Države pooštravaju pravila za deo stranih posetilaca. Program viznih depozita, koji je najpre uveden kao pilot-projekat, postaje trajan, a turistička industrija upozorava da bi mogao da odvrati deo putnika od dolaska u SAD.

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Putovanje u Sjedinjene Američke Države za državljane pojedinih zemalja moglo bi da podrazumeva izdvajanje velike sume novca i pre ulaska u avion.

Američki Stejt department odlučio je da program viznih depozita, pokrenut prošle godine kao privremena mera, učini trajnim. Prema najnovijim informacijama koje je objavio Rojters, program sada obuhvata državljane 50 zemalja, pretežno iz Afrike, ali i pojedinih država Azije, Latinske Amerike i Kariba.

Reč je o takozvanom visa bond sistemu, koji omogućava da se od pojedinih podnosilaca zahteva za vizu zatraži novčani depozit kao garancija da će poštovati uslove boravka i napustiti SAD u predviđenom roku.

Depozit može da dostigne 20.000 dolara

Nova pravila odnose se na B-1 i B-2 vize, koje se koriste za poslovna i turistička putovanja.

Prema Rojtersu, u okviru trajnog programa iznos depozita može dostići čak 20.000 dolara.

To, međutim, nije dodatna cena same vize koju svaki turista mora da plati.

U pitanju je garancija koja se traži od putnika obuhvaćenih programom, a njena svrha je da podstakne poštovanje uslova vize i blagovremeni odlazak iz SAD.

Raniji pilot-program predviđao je depozite od 5.000, 10.000 ili 15.000 dolara, a visina se određivala prilikom razgovora za vizu. Američki Stejt department je takođe upozoravao putnike da depozit ne uplaćuju preko nezvaničnih posrednika, već isključivo nakon uputstva konzularnog službenika.

Zašto je Amerika uvela ovu meru?

Glavni cilj je smanjenje broja putnika koji u Sjedinjenim Državama ostaju duže nego što im je dozvoljeno.

Prilikom pokretanja pilot-programa američke vlasti su kao kriterijume navodile visoke stope prekoračenja dozvoljenog boravka, ali i nedostatke u sistemima provere i razmene informacija u pojedinim državama.

Američka administracija tvrdi da je mera dala rezultate. Prema Rojtersu, tokom pilot-faze zabeležen je značajan pad prekoračenja dozvoljenog boravka među putnicima obuhvaćenim programom.

Turistička industrija zabrinuta

Dok američka administracija program posmatra kao instrument imigracione kontrole, predstavnici turističke industrije upozoravaju na drugu stranu priče.

Predsednik Američkog udruženja turističke industrije (U.S. Travel Association) Džef Frimen upozorio je da bi dalje širenje programa moglo da odvrati međunarodne posetioce od putovanja u SAD.

To dolazi u trenutku kada američki turizam već beleži slabljenje dela međunarodne potražnje.

Prema podacima koje navodi Rojters, broj prekookeanskih putovanja u SAD u periodu od početka godine do kraja juna bio je 4,3 odsto manji nego u istom periodu prethodne godine.

Ovo je posebno važno jer su SAD ove godine, zajedno sa Kanadom i Meksikom, bile domaćin Svetskog prvenstva u fudbalu, od kojeg je turistički sektor očekivao snažan priliv međunarodnih gostiju.

Da li se ovo odnosi na turiste iz Srbije?

Za putnike iz Srbije ovo je najvažniji deo vesti – Srbija nije među 50 zemalja koje su obuhvaćene programom viznih depozita.

Na zvaničnoj listi američkog Stejt departmenta nalaze se, između ostalih, Alžir, Angola, Bangladeš, Bocvana, Kambodža, Etiopija, Gruzija, Mongolija, Nepal, Nigerija, Nikaragva, Tunis, Uganda, Venecuela, Zambija i Zimbabve.

To znači da državljani Srbije ne treba da izdvajaju depozit od 20.000 dolara samo zato što podnose zahtev za američku turističku vizu.

I dalje, naravno, važe redovna pravila i procedura za dobijanje američke vize.

Depozit nije isto što i taksa za vizu

Ovo je važno naglasiti jer cifra od 20.000 dolara lako može da stvori pogrešan utisak da je Amerika „podigla cenu turističke vize“.

Nije.

Vizni depozit predstavlja posebnu finansijsku garanciju za putnike iz država obuhvaćenih programom. Prema pravilima programa, novac se vraća kada su ispunjeni propisani uslovi, uključujući blagovremeni odlazak iz SAD.

Zato vest da Amerika može da traži do 20.000 dolara od pojedinih putnika jeste značajna promena – ali se ne odnosi na svakoga ko želi turistički da poseti SAD.

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