OVDE JE PRIRODA NAPRAVILA „LEBDEĆE PLANINE“: Mesto u Kini koje turisti žele da vide bar jednom

HILjADE kamenih stubova koji nestaju u magli, guste šume, duboke klisure i stakleni lift uz liticu – Džangđijađije (Zhangjiajie) je jedno od onih mesta za koja fotografije deluju kao da su nastale uz pomoć veštačke inteligencije. Ipak, ovaj neobični pejzaž je potpuno stvaran.

Artur Widak / AFP / Profimedia

Planine koje kao da lebde iznad oblaka možda zvuče kao scenografija naučnofantastičnog filma, ali takav prizor zaista postoji u kineskoj provinciji Hunan.

Reč je o području Vulinguan, u kojem se nalazi i Nacionalni šumski park Džangđijađije, poznat po gotovo nestvarnim kamenim stubovima koji se uzdižu iznad guste šume.

Prema podacima Uneska, na području od oko 26.400 hektara nalazi se više od 3.000 uskih stubova i vrhova od kvarcnog peščara, od kojih su mnogi viši od 200 metara.

Između njih nalaze se klisure, potoci, vodopadi, prirodni mostovi i desetine pećina, a magla koja se često zadržava među vrhovima stvara utisak da planine zaista lebde u vazduhu. Vulinguan je 1992. godine upisan na Uneskovu Listu svetske baštine.

Planine koje mnogi povezuju sa „Avatarom“

Ako vam ovaj pejzaž izgleda poznato, verovatno postoji razlog.

Džangđijađije se širom sveta povezuje sa lebdećim planinama Pandore iz filma „Avatar“ Džejmsa Kamerona.

Posle velikog uspeha filma, jedan od najpoznatijih kamenih stubova, ranije poznat kao „Južni nebeski stub“, 2010. godine dobio je ime „Avatar Hallelujah Mountain“.

Veza sa filmom postala je toliko prepoznatljiva da su „Avatar planine“ danas jedan od načina na koji turisti širom sveta prepoznaju ovu kinesku destinaciju.

Ipak, sama priroda ovde je mnogo starija i spektakularnija od bilo koje filmske scenografije.

Do vrha – staklenim liftom uz liticu

Ako kameni stubovi nisu dovoljno neobični, Džangđijađije ima još jednu atrakciju koja privlači pažnju posetilaca.

Uz jednu od litica izgrađen je stakleni lift visok 326 metara.

Ginisova knjiga rekorda vodi ga kao najviši spoljni lift na svetu. Gornjih 171,4 metra konstrukcije nalazi se iznad zemlje uz samu liticu, a putnicima se tokom uspona otvara pogled na neobične kamene formacije.

Lift je otvoren za javnost 2002. godine i omogućava posetiocima da visinsku razliku za koju bi pešice bilo potrebno znatno više vremena savladaju za manje od dva minuta.

Kada magla postane prednost

Na većini putovanja turisti priželjkuju vedro nebo. Ovde magla može da bude upravo ono što želite.

Kada oblaci i magla prekriju niže delove kamenih stubova, iznad njih ostaju vidljivi samo vrhovi prekriveni zelenilom.

Tada nastaje prizor po kojem je ovaj kraj postao prepoznatljiv – vrhovi deluju kao ostrva koja plutaju iznad oblaka.

Unesko upravo maglu i oblake koji često prekrivaju područje navodi kao jednu od karakteristika koje dodatno naglašavaju neobičnu lepotu ovog pejzaža.

Nije u pitanju samo jedan vidikovac

Džangđijađije nije mesto na koje se dolazi, napravi jedna fotografija i nastavi dalje.

Područje Vulinguana obuhvata ogroman prirodni prostor sa šumama, klisurama, pećinama, vodopadima i prirodnim mostovima, pa za njegovo upoznavanje treba izdvojiti više vremena.

A upravo je veličina jedan od razloga zbog kojih fotografije teško mogu da prenesu pravi utisak.

Tek kada se čovek nađe ispod stubova koji se stotinama metara uzdižu iznad šume postaje jasno zašto je ovaj deo Kine dobio gotovo mitski status među putnicima.

Peking ima Zabranjeni grad, Šangaj futuristički horizont, a Džangđijađije nešto što nije napravio čovek.

Ovde je glavni arhitekta bila - priroda.

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