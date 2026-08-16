HAOS NA POPULARNOM LETOVALIŠTU U RUMUNIJI: Alge prekrile more, turisti se žale i na pesak, parking i galebove

Turisti koji letuju u rumunskom letovalištu Mamaja ovih dana imaju čitav spisak primedbi, a trenutno im najviše problema zadaju ogromne količine algi koje su se nagomilale uz obalu.

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Na pojedinim delovima plaže formiran je debeo sloj algi, zbog kojeg je ulazak u more otežan, dok se turisti žale i na neprijatan miris. Temperatura morske vode dostiže 25 do 26 stepeni Celzijusa.

Kupači ipak ulaze u more, ali da bi stigli do čistije vode moraju najpre da prođu kroz pojas algi koji se na nekim mestima proteže i nekoliko metara od obale.

Na kraju boravka mnogi gosti popunjavaju upitnike na recepcijama hotela i ostavljaju ocene i primedbe. Dok su neke žalbe direktno povezane sa kvalitetom usluge, na druge hotelijeri praktično ne mogu da utiču.

Od parkinga i hrane do galebova koji bude turiste

Među stvarima na koje se gosti žale nalaze se nedostatak parking mesta, kvalitet peska na plaži, veličina hotelskih soba i ponuda hrane.

Ipak, ima i neobičnih zahteva. Jedan turista je, na primer, zatražio da se reši problem galebova koji ga svojim oglašavanjem bude ujutru.

Drugi gost smatrao je da je plaža prevelika i da bi trebalo da ima više ležaljki, dok su pojedini turisti tražili više zabavnih programa i žalili se da pesak nije dovoljno fin.

Među ozbiljnijim primedbama našle su se i one koje se odnose na svežinu hrane, nedostatak šoljica za kafu i korišćenje plastičnih čaša.

S druge strane, gosti su u svojim ocenama izdvajali i pozitivne stvari, među kojima je čistoća hotela.

Zanimljivo je da se jednom gostu nije dopalo ni to što hotel previše često menja peškire.

– Peškiri se menjaju svakog dana i to me zaista nervira. Pa ni kod kuće ih ne menjate svakog dana – naveo je turista.

Hotelijeri: Na neke stvari ne možemo da utičemo

Hotelijeri kažu da analiziraju komentare gostiju i pokušavaju da isprave nedostatke, ali ističu da nije moguće rešiti baš svaku primedbu.

Magda Mokanu, menadžerka jednog hotela, objasnila je da veliki objekti ne mogu uvek da obezbede parking mesto za svakog gosta.

Turisti se, kako kaže, žale i da su sobe male, ali smatra da to u velikoj meri zavisi od očekivanja samih gostiju.

Ilijan Tenie, takođe menadžer hotela, smatra da turistički sektor mora da radi na poboljšanju kvaliteta usluga, ali ukazuje i na neobičan problem – gosti ponekad u hotelskim recenzijama ocenjuju stvari na koje hoteli nemaju nikakav uticaj.

Među njima su temperatura i kvalitet morske vode, pesak na plaži, pa čak i vremenske prilike.

Alge trenutno najveći problem u Mamaji

Ipak, najveće nezadovoljstvo turista trenutno izazivaju alge.

Duž dela obale Mamaje stvoren je pravi „tepih“ od algi, koji se sa plaže proteže nekoliko metara u more. Osim što kupačima otežavaju ulazak u vodu, turistima smeta i njihov miris.

Za uklanjanje algi sa plaža zadužena je rumunska uprava za vode Apele Române.

(stirileprotv.ro)

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