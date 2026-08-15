ZABORAVITE MORE: Ovaj evropski grad je idealan za letnji odmor, a sve možete da obiđete peške

Ako niste ljubitelj odmora na plaži, city break mogao bi da bude mnogo bolji izbor. Evropa nudi veliki broj gradova koji su idealni za kratko putovanje, a jedan se posebno izdvojio kao destinacija koju je veoma lako istražiti peške.

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Novo istraživanje globalne platforme za rezervaciju putovanja Omio izdvojilo je Brisel kao odličan izbor za putovanje vozom. Kada se u obzir uzmu vreme provedeno u redovima za bezbednosnu kontrolu na aerodromu, ukrcavanje i transfer od aerodroma do centra grada, putovanje vozom u nekim slučajevima može biti praktičnije, pa čak i brže od aviona.

Belgijska prestonica ima gotovo sve što je potrebno za zanimljiv city break – impresivnu arhitekturu, znamenitosti pod zaštitom Uneska i, naravno, čuvenu belgijsku čokoladu.

Iz Londona se Eurostar-om do Brisela stiže za svega 125 minuta, a jedna od velikih prednosti je to što voz putnike dovodi praktično u centar grada.

Grad koji možete da obiđete peške

Brisel je posebno pogodan za turiste koji vole da gradove upoznaju pešačeći. Umesto gubljenja vremena na taksi ili iznajmljivanje automobila, veliki broj najpoznatijih znamenitosti moguće je obići peške.

To ga čini zanimljivim i starijim putnicima koji žele da tokom kratkog odmora vide što više znamenitosti bez komplikovanog organizovanja prevoza.

Grand Place – biser u srcu Brisela

Na oko 23 minuta hoda od železničke stanice nalazi se jedan od simbola belgijske prestonice – Grand Place.

Okružen raskošnim istorijskim građevinama, ovaj trg predstavlja pravo srce Brisela i jednu od njegovih najpoznatijih turističkih atrakcija.

Grand Place nalazi se na listi svetske baštine Uneska, a posebno je poznat po mešavini gotičke, barokne i arhitekture u stilu Luja XIV.

Trg je naročito atraktivan u večernjim satima, kada osvetljene fasade istorijskih zgrada stvaraju potpuno drugačiju atmosferu.

Mont des Arts pruža jedan od najlepših pogleda

Još jedno mesto koje vredi posetiti je Mont des Arts, odnosno Brdo umetnosti, do kojeg se od železničke stanice stiže za svega nekoliko minuta peške.

Prepoznatljivo je po geometrijski uređenoj bašti i jednom od najlepših panoramskih pogleda na Brisel.

Posebno je popularno pred zalazak sunca, kada veliki broj posetilaca dolazi zbog fotografisanja, pa u tom periodu može biti prilično gužve.

Sablon – mesto za ljubitelje belgijske čokolade

Na svega nekoliko minuta hoda nalazi se i Sablon, jedna od najpoznatijih četvrti Brisela.

Ovo je posebno zanimljiva stanica za ljubitelje belgijske čokolade, jer se u tom delu grada nalaze prodavnice nekih od najpoznatijih proizvođača čokolade.

Središte četvrti je Place du Grand Sablon, veliki trouglasti trg okružen istorijskim građevinama iz perioda od 16. do 18. veka.

Danas je to živahan deo grada prepun kafića sa baštama, ekskluzivnih prodavnica i gurmanskih čokolaterija.

Posle obilaska znamenitosti, upravo je Sablon jedno od mesta gde turisti mogu da naprave pauzu i probaju čuvene belgijske slatkiše.

Zašto je avgust dobar za posetu Briselu?

Brisel može biti dobar izbor i za one koji tokom letnjeg odmora žele da izbegnu ekstremne vrućine karakteristične za jug Evrope.

Prema podacima navedenim u tekstu, prosečne temperature u Briselu tokom avgusta kreću se oko 23 stepena Celzijusa, što pruža prijatnije uslove za šetnju i celodnevno razgledanje.

U kombinaciji sa znamenitostima koje su relativno blizu jedna drugoj, dobrom železničkom povezanošću i bogatom gastronomskom ponudom, Brisel se nameće kao zanimljiva opcija za kratak evropski odmor bez mora i plaže.

(Express)

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