LETOVANJE U TUNISU O 4.000 EVRA SE PRETVORILO U HOROR: U kupatilu izmet, bazen čistili kao kantu za mop

Helga i njeno četvoro dece, uzrasta od 10 do 18 godina, svakog leta zajedno putuju i otkrivaju nove destinacije. Međutim, ovogodišnje porodično letovanje u Tunisu pamtiće po potpuno drugačijem iskustvu od onog kojem su se nadali.

Zvonimir Atletic / Panthermedia / Profimedia

Za odmor koji je trebalo da traje od 27. jula do 3. avgusta porodica je izdvojila više od 4.000 evra, ali je Helga po povratku kući podnela reklamaciju zbog, kako tvrdi, loše higijene, dotrajalih soba i brojnih drugih problema u turističkom kompleksu, piše italijanski Fanpage.

„Sobe su dotrajale, osećamo se prevareno“

Helga je još u januaru 2026. odlučila da porodično letovanje rezerviše preko jednog od velikih turoperatora koji posluju u Italiji. Preko agencije je organizovala kompletno putovanje u Tunis, uključujući letove i smeštaj. Međutim, problemi su, prema njenim rečima, počeli praktično odmah po dolasku.

Porodica je u kompleks stigla ujutru, dok je ulazak u sobe bio predviđen tek od 14 časova. Helga je zato zatražila peškire kako bi deca mogla da provedu vreme na bazenu dok čekaju smeštaj.

– Odbili su i rekli da ćemo peškire dobiti tek sa ključevima. Tako smo satima morali da sedimo na sofama na recepciji – ispričala je ona.

Međutim, tvrdi da je pravi šok usledio tek kada su konačno ušli u smeštaj.

„Kupatilo nije moglo da se koristi“

Prema njenim rečima, soba je bila izuzetno prljava i ostavljala je utisak da dugo nije temeljno očišćena.

– Prijavila sam problem, a u međuvremenu sam sama počela malo da čistim vlažnim maramicama koje sam imala. Kada sam protresla prostirke pored kreveta, iz njih su ispali pesak, prljavština, prašina i dlake. Na krevetima su bile dlake prethodnih gostiju, a ormari su bili prljavi i delimično polomljeni – tvrdi Helga.

Najneprijatniji prizor, kako kaže, zatekla je u kupatilu.

– Kupatilo praktično nije moglo da se koristi. Na pločicama je bilo izmeta i tragova urina. Tog dana se nismo ni tuširali jer je bilo zaista odvratno – ispričala je.

Iste večeri, oko 21 čas, zamenik direktora kompleksa došao je da proveri njene navode, a soba je ponovo očišćena sledećeg jutra.

Način čišćenja bazena dodatno je šokirao

Narednog jutra Helga je rano otišla do bazena kako bi zauzela mesta za decu. Tada je, kako tvrdi, videla i način na koji se čisti prostor oko bazena.

– Osoba zadužena za čišćenje stavljala je mop u vodu bazena, a zatim njime brisala pod oko bazena. Praktično je bazen koristila kao kantu za mop – ispričala je.

Prema njenim tvrdnjama, ni ostala oprema nije bila u mnogo boljem stanju.

Peškiri za bazen bili su pohabani, pocepani i sa flekama, dok su pojedine ležaljke bile oštećene.

– Higijena u celom kompleksu bila je potpuno neadekvatna – zaključila je.

Letovanje platili oko 4.300 evra

Porodično putovanje koštalo je između 4.280 i 4.300 evra, a Helga tvrdi da je po dolasku morala dodatno da plati još 102 evra turističke takse.

– Možda je to negde pisalo u ugovoru koji sam potpisala, ali nije bilo jasno naznačeno – rekla je.

Nezadovoljstvo se nastavilo sve do poslednjeg dana odmora.

Zbog promene vremena leta, porodica je morala ranije da napusti hotel, pa je doručak za putnike organizovan pre uobičajenog termina.

Helga tvrdi da je u restoranu tada zatekla veoma malo hrane.

– Bilo nas je oko 120 do 150 koji smo tog jutra autobusom išli na aerodrom, ali gotovo da nije bilo ničega za doručak. Samo dve posude sa suhomesnatim proizvodima i bageti. Nije bilo jogurta, žitarica, tosta ni peciva – navela je.

Kada se požalila, menadžer joj je, kako kaže, objasnio da doručak zvanično počinje u sedam časova i da je pre tog vremena dostupna samo ograničena ponuda.

– Platila sam tu uslugu i želela sam da doručkujem. Nisam ja odredila vreme polaska – rekla je Helga.

Podnela reklamaciju i sada čeka odgovor

Odmah nakon povratka u Italiju pokušala je da kontaktira turoperatora.

– U ponedeljak, 3. avgusta, čim smo sleteli, pozvala sam njihove kancelarije. Rekli su mi da reklamaciju mogu da podnesem tek 24 sata nakon povratka. Zato sam u sredu ponovo pozvala i popunila onlajn formular, uz koji sam priložila fotografije gde god je bilo moguće – ispričala je.

Kako navodi, sada čeka odgovor turoperatora, koji ima rok od 45 dana da odgovori na njenu reklamaciju.

– To je ludilo – zaključila je nezadovoljna turistkinja.

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