ARHEOLOŠKO ČUDO U SRBIJI: Pogledajte šta je ležalo duboko pod zemljom (FOTO)

SRBIJA leži na neprocenjivom istorijskom blagu, a najnovije otkriće sa naše poznate planine Kopaonik to još jednom dokazuje. Arheološka nalazišta širom zemlje ne prestaju da iznenađuju javnost, a ovoga puta u centru pažnje našlo se srednjovekovno naselje Plana.

Foto: Andrej Nihil

Informacije i fotografija na društvenim mrežama svedoče o neverovatnom građevinskom poduhvatu naših predaka koji ostavlja bez daha i pokazuje koliko je Srbija u srednjem veku zapravo bila napredna i tehnološki razvijena.

Čudo srednjovekovne tehnologije na Kopaoniku

Na Instagram stranici "Istorija opštine Raška" objavljena je fotografija koja prikazuje ovo neverovatno otkriće.

Kako se navodi u objavi, u pitanju su ostaci srednjovekovnog vodovoda iz 13. ili 14. veka, koji su pronađeni u Plani, srednjovekovnom naselju tipa trga i važnom rudarskom centru na području Kopaonika.

Vodovod je dopremao vodu pre svega za obavljanje rudarskih radova i dopremanje pijaće vode za stanovnike i rudare, što svedoči o izuzetnoj organizaciji života u ovom starom rudarskom mestu.

Desetine hiljada keramičkih cevi spajale su izvore i ispirališta zlata

Ono što posebno fascinira kod ovog projekta jeste njegova razmera i materijali koji su korišćeni u to vreme. Kako se dalje navodi u objavi na ovoj društvenoj mreži, za izgradnju ovog složenog sistema iskorišćeno je između 25.000 i 30.000 keramičkih cevi povezanih hidrauličnim malterom.

Takođe, u objavi se detaljno opisuje i sama lokacija i putanja ovog istorijskog objekta. Prva trasa vodovoda polazila je od Kolske reke, gde se nalazilo izvorište i rezervoar, pa je išla preko Ceovišta, koje je bilo glavni rudarski revir, sve do mesta Pope u Kovačima, gde se nalazilo ispiralište zlata.

(Blic)

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