ARHEOLOŠKO ČUDO U SRBIJI: Pogledajte šta je ležalo duboko pod zemljom (FOTO)
SRBIJA leži na neprocenjivom istorijskom blagu, a najnovije otkriće sa naše poznate planine Kopaonik to još jednom dokazuje. Arheološka nalazišta širom zemlje ne prestaju da iznenađuju javnost, a ovoga puta u centru pažnje našlo se srednjovekovno naselje Plana.
Informacije i fotografija na društvenim mrežama svedoče o neverovatnom građevinskom poduhvatu naših predaka koji ostavlja bez daha i pokazuje koliko je Srbija u srednjem veku zapravo bila napredna i tehnološki razvijena.
Čudo srednjovekovne tehnologije na Kopaoniku
Na Instagram stranici "Istorija opštine Raška" objavljena je fotografija koja prikazuje ovo neverovatno otkriće.
Kako se navodi u objavi, u pitanju su ostaci srednjovekovnog vodovoda iz 13. ili 14. veka, koji su pronađeni u Plani, srednjovekovnom naselju tipa trga i važnom rudarskom centru na području Kopaonika.
Vodovod je dopremao vodu pre svega za obavljanje rudarskih radova i dopremanje pijaće vode za stanovnike i rudare, što svedoči o izuzetnoj organizaciji života u ovom starom rudarskom mestu.
Desetine hiljada keramičkih cevi spajale su izvore i ispirališta zlata
Ono što posebno fascinira kod ovog projekta jeste njegova razmera i materijali koji su korišćeni u to vreme. Kako se dalje navodi u objavi na ovoj društvenoj mreži, za izgradnju ovog složenog sistema iskorišćeno je između 25.000 i 30.000 keramičkih cevi povezanih hidrauličnim malterom.
Takođe, u objavi se detaljno opisuje i sama lokacija i putanja ovog istorijskog objekta. Prva trasa vodovoda polazila je od Kolske reke, gde se nalazilo izvorište i rezervoar, pa je išla preko Ceovišta, koje je bilo glavni rudarski revir, sve do mesta Pope u Kovačima, gde se nalazilo ispiralište zlata.
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