ZABORAVITE SANTORINI I MIKONOS: Pet grčkih ostrva koja su lepša, mirnija i jeftinija
SANTORINI i Mikonos godinama su simbol letovanja u Grčkoj, ali su poslednjih sezona postali toliko skupi da ih sve više turista zaobilazi. Rast cena smeštaja, restorana i usluga mnoge je naveo da potraže mirnije i pristupačnije alternative.
Ako želite autentičnu Grčku, prelepe plaže i manje gužve, ovo su ostrva koja vredi staviti na listu.
Milos – vulkansko ostrvo neobičnih plaža
Milos je poznat po dramatičnim vulkanskim pejzažima, belim stenama i tirkiznom moru.
Najveća atrakcija je plaža Kleftiko, do koje se najčešće stiže brodom, dok su među najpoznatijim i Sarakiniko, kao i brojni prirodni izvori tople vode.
Naksos – beskrajne plaže i tradicionalna Grčka
Naksos je najveće ostrvo Kiklada i odličan izbor za one koji žele kombinaciju lepih plaža, tradicionalnih sela i povoljnijih cena.
Simbol ostrva je Portara, monumentalna mermerna kapija Apolonovog hrama, jedno od najfotografisanijih mesta u Grčkoj.
Amorgos – ostrvo bez masovnog turizma
Amorgos nema aerodrom, što je doprinelo da zadrži mirnu atmosferu i autentičan izgled.
Taverne vode lokalne porodice, plaže su nenaseljene, a najpoznatija znamenitost je manastir Hozoviotisa, uklesan u strmu liticu iznad Egejskog mora.
Folegandros – mirnija verzija Santorinija
Folegandros mnogi nazivaju „Santorinijem bez gužve“.
Srednjovekovna Hora, bele kuće, spektakularni pogledi na Egejsko more i tradicionalne taverne glavni su razlozi zbog kojih ovo ostrvo postaje sve popularnije.
Sifnos – raj za ljubitelje dobre hrane
Sifnos poznat je po jednoj od najboljih gastronomskih scena u Grčkoj.
Pored tradicionalnih jela, posetioce privlače mirne plaže, bela kikladska arhitektura i opuštena atmosfera bez masovnog turizma.
Zašto turisti sve češće biraju ova ostrva?
Za razliku od Santorinija i Mikonosa, ova ostrva nude:
- niže cene smeštaja i restorana
- manje gužve tokom sezone
- autentične grčke taverne
- mirnije plaže
- tradicionalna sela i lokalni način života
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