ZABORAVITE SANTORINI I MIKONOS: Pet grčkih ostrva koja su lepša, mirnija i jeftinija

SANTORINI i Mikonos godinama su simbol letovanja u Grčkoj, ali su poslednjih sezona postali toliko skupi da ih sve više turista zaobilazi. Rast cena smeštaja, restorana i usluga mnoge je naveo da potraže mirnije i pristupačnije alternative.

Dmitry Rukhlenko / Panthermedia / Profimedia

Ako želite autentičnu Grčku, prelepe plaže i manje gužve, ovo su ostrva koja vredi staviti na listu.

Milos – vulkansko ostrvo neobičnih plaža

Milos je poznat po dramatičnim vulkanskim pejzažima, belim stenama i tirkiznom moru.

Najveća atrakcija je plaža Kleftiko, do koje se najčešće stiže brodom, dok su među najpoznatijim i Sarakiniko, kao i brojni prirodni izvori tople vode.

Naksos – beskrajne plaže i tradicionalna Grčka

Naksos je najveće ostrvo Kiklada i odličan izbor za one koji žele kombinaciju lepih plaža, tradicionalnih sela i povoljnijih cena.

Simbol ostrva je Portara, monumentalna mermerna kapija Apolonovog hrama, jedno od najfotografisanijih mesta u Grčkoj.

Amorgos – ostrvo bez masovnog turizma

Amorgos nema aerodrom, što je doprinelo da zadrži mirnu atmosferu i autentičan izgled.

Taverne vode lokalne porodice, plaže su nenaseljene, a najpoznatija znamenitost je manastir Hozoviotisa, uklesan u strmu liticu iznad Egejskog mora.

Folegandros – mirnija verzija Santorinija

Folegandros mnogi nazivaju „Santorinijem bez gužve“.

Srednjovekovna Hora, bele kuće, spektakularni pogledi na Egejsko more i tradicionalne taverne glavni su razlozi zbog kojih ovo ostrvo postaje sve popularnije.

Sifnos – raj za ljubitelje dobre hrane

Sifnos poznat je po jednoj od najboljih gastronomskih scena u Grčkoj.

Pored tradicionalnih jela, posetioce privlače mirne plaže, bela kikladska arhitektura i opuštena atmosfera bez masovnog turizma.

Zašto turisti sve češće biraju ova ostrva?

Za razliku od Santorinija i Mikonosa, ova ostrva nude:

niže cene smeštaja i restorana

manje gužve tokom sezone

autentične grčke taverne

mirnije plaže

tradicionalna sela i lokalni način života