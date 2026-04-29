Turizam

Goč spreman za urnak: Planina poviše Kraljeva idealna za praznična okupljanja izletnika (FOTO)

Goran Ćirović

29. 04. 2026. u 07:00

Kao i lane, i predstojećeg praznika Goč poviše Kraljeva biće idealna destinacija za tradicionalni prvomajski uranak i okupljanja izletnika iz svih krajeva Srbije.

Гоч спреман за урнак: Планина повише Краљева идеална за празнична окупљања излетника (ФОТО)

G.Šljivić

Netaknuta priroda, obronci stoletnih šuma, proplanci i obale bistre planinske rečice svake godine privlače izletnike koji uz neizbežan roštilj, druženje, iće i piće, i dbar štimung, uživaju u oazi čistog vazduha tokom neradnih przničnih dana.

G.Šljivić

 

U potrazi za boljim mestom, mnogi izletnici na Goč dođu i dan ranije, a posle noći provedene na planini i prvomajskog uranka iskoriste priliku da posete i obližnje kulturno-istorijske znamenitosti, Žiču i Studenicu, ili da bar jedan dan provedu u Vrnjačkoj Banji, sa druge strane ove pitome planine.

G.Šljivić

 

Ograničeni ugostiteljski kapaciteti Goča pred predstojeće praznike već su uglavnom popunjeni, tako da oni koji ne žele da kampuju smeštaj mogu pronaći u obližnjem Kraljevu ili u turističkim etno domaćinstvima u podnožju.

G.Šljivić

 

- Goč je idealno mesto da se diše punim plućima i da se bar u vreme praznika, dan ili dva, pobegne od užurbane svakodnevice – poručuju iz Turističke organizacije Kraljevo.

G.Šljivić

 

Turističke agencije šalju obaveštenja putnicima o doplatama avionskih karata: Gorivo prazni džepove putnika
Turističke agencije šalju obaveštenja putnicima o doplatama avionskih karata: Gorivo prazni džepove putnika

CENA goriva na svetskim berzama skače svakog dana, pa tako i džepovi građana bivaju sve prazniji. Jedan od poslednjih nameta prelio se na avio karte i automatsko poskupljenje turističkih aranžmana. Domaća kompanija još nije povukla ekstremne poteze, jer postoje rezerve kojima se trenutna situacija kompenzuje. Međutim, troškovi letovanja ugovorena preko agencija, koji uključuju čarter letove, ipak će biti viši do osam odsto bruto cene aranžmana, jer će putnici morati da doplate karte na ime goriva.

28. 04. 2026. u 17:01

Pravi raj: U ovoj branji u Srbiji je najtoplija voda, a cene su za svačiji džep
Pravi raj: U ovoj branji u Srbiji je najtoplija voda, a cene su za svačiji džep

Dok se planine polako zelene, a miris roštilja najavljuje praznike, Vranjska Banja se izdvaja kao destinacija koja nudi nešto što nijedna druga u Evropi nema – najtopliju vodu, ali i ono što je domaćem turisti najvažnije: mir, zdravlje i izuzetno pristupačne cene. Iako izvesno skromnih smešzajnih kapaciteta i atraktivnih sadržaja, predstavlja pravi raj na samo petnaestak kilometara od Vranja.

28. 04. 2026. u 15:10

