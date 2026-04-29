Goč spreman za urnak: Planina poviše Kraljeva idealna za praznična okupljanja izletnika (FOTO)
Kao i lane, i predstojećeg praznika Goč poviše Kraljeva biće idealna destinacija za tradicionalni prvomajski uranak i okupljanja izletnika iz svih krajeva Srbije.
Netaknuta priroda, obronci stoletnih šuma, proplanci i obale bistre planinske rečice svake godine privlače izletnike koji uz neizbežan roštilj, druženje, iće i piće, i dbar štimung, uživaju u oazi čistog vazduha tokom neradnih przničnih dana.
U potrazi za boljim mestom, mnogi izletnici na Goč dođu i dan ranije, a posle noći provedene na planini i prvomajskog uranka iskoriste priliku da posete i obližnje kulturno-istorijske znamenitosti, Žiču i Studenicu, ili da bar jedan dan provedu u Vrnjačkoj Banji, sa druge strane ove pitome planine.
Ograničeni ugostiteljski kapaciteti Goča pred predstojeće praznike već su uglavnom popunjeni, tako da oni koji ne žele da kampuju smeštaj mogu pronaći u obližnjem Kraljevu ili u turističkim etno domaćinstvima u podnožju.
- Goč je idealno mesto da se diše punim plućima i da se bar u vreme praznika, dan ili dva, pobegne od užurbane svakodnevice – poručuju iz Turističke organizacije Kraljevo.
Preporučujemo
Komentari (0)