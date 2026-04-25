Stazama srpskih kraljeva: Dolina vekova - Jedinstvena istorijska, duhovna i kulturna baština Srbije (FOTO)

UZ netaknutu prirodu planina Goč i Stolovi, okrepljujuću Matarušku i Bogutovačku Banju, šumovite vazdušne oaze Rudna i Lopatnice, bogatu turističku ponudu Kraljeva i okoline upotpunjuju i istorujsko-kulturni spomenici u takozvanoj Dolini vekova.

Ova jedinstvena turistička celina koja svedoči o istorijskom i duhovnom nasleđu Srbije, smeštena u dolini i klisuri Ibra, zahvaljujući srednjovekovnim svetinjama i znamenitostma iz godine u godinu privlači sve veći broj posetilaca.

G.Šljivić Porta manastira Žiča

Na „kapji“ Doline vekova je manastir Žiča, zadužbina prvog srpskog kralja Stefana Prvovenčanog, podignuta između 1206. i 1221. godine, prva arhiepiskopija srpske crkve u kojoj je stolovao Sveti Sava i u kojoj je krunisano čak sedam srpskih kraljeva.

U Ibarskoj klisuri, dvadeset kilometara uzvodno, na okuci Ibra i nadmorskoj visini od 150 metara, izdiže se tvrđava Maglič koju je sredinom 13. veka sagradio kralj Uroš Prvi Nemanjić kako bi okolne manstire zaštitio od pljačkaških najezdi Tatara. Zbog srušnog mosta, posetioci preko Ibra prelaze skelom, ali to ne umanjuje doživljaj jedne od najočuvanijih tvrđava u zemlji.

G.Šljivić Tvrđava Maglič

Poseban pečat Dolini vekova, sredovekovnoj srpskoj epohi i istoriji, daje manastir Studenica, srpska svetinja iz 12. veka pod zaštitom UNESKA, ktitora i zdužbinara velikog župna Stefana Nemanje, utemeljivača srpske države i rodonačelnika dinastije Nemanjić.

G.Šljivić Manastir Studenica

- Zbog svog istorijskog, duhovnog i kulturnog značaja Dolina vekova zaslužuje da se nađe u top pet turističkih preporuka u našoj zemlji – kaže Igor Tešić, v.d. direktora TO Kraljevo. - Osim toga, nijedna đačka ekskurzija u ovom delu Srbije ne bi trebalo da prođe bez obaveznog obilaska ovdašnjih manastira i Magliča.

