Ramska tvrđava na Dunavu: Utvrđenje podignuto za vreme sultana Bajazita Drugog privlači sve veći broj turista (FOTO)

MEĐU sedam tvrđava podignutih na Dunavu u Srbiji, nalazi se i srednjovekovna Ramska tvrđava koju su podigli Turci 1483. godine, za vreme vladavine sultana Bajazita Drugog (1430-1512).

D. Novković

Nakon što je godinama propadala, ona je za posetioce ponovo otvorena po završetku kompletne rekonstrukcije, u martu 2020. godine. Zahvaljujući novom izgledu i povećanoj bezbednosti za kretanje, ova tvrđava iz godine u godinu privlači sve veći broj turista.

U rekonstrukciju sprovedenu u pet faza, ukupno je uloženo dva miliona evra, od čega je 1,3 miliona uložila turska agencija TIKA. Radovi su se odvijali na površini od oko 1.500 kvadrata, od kojih 850 zauzima utvrđenje sa pet kula. Obnova utvrđenja, koje se nalazi na oko 15 kilometara od Velikog Gradišta, obuhvatila je rekonstrukciju i konzervaciju same tvrđave, kao i hamama i karavan-saraja, jedinog sačuvanog na području Srbije.

Ramska tvrđava ima pet kula, kao i topovske otvore, što svedoči o nameni za artiljerijsku odbranu ovog utvrđenja. Bila je veoma značajna za odbranu turske vojske od napadača iz Ugarske. Od 1718. do 1739. godine bila je u posedu Austrije. U novije vreme, podno tvrđave izgrađeno je stepenište, kojom se od nje može sići do obale Dunava. Tu se nalazi skela, koja obavlja putnički i teretni saobraćaj do Banatske Palanke.

Brza saobraćajnica

Zahvaljujući brzoj saobraćajnici koja se gradi od „požarevačke petlje“ na auto-putu Beograd-Niš, pa sve do Golupca, turisti će do Ramske tvrđave stizati mnogo brže nego ranije. Od nje mogu da produže do Golubačkog grada, takođe na Dunavu, ali i do antičkog Viminacijuma kod Kostolca.