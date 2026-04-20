Turizam

Ramska tvrđava na Dunavu: Utvrđenje podignuto za vreme sultana Bajazita Drugog privlači sve veći broj turista (FOTO)

Dušanka Novković

20. 04. 2026. u 19:49

MEĐU sedam tvrđava podignutih na Dunavu u Srbiji, nalazi se i srednjovekovna Ramska tvrđava koju su podigli Turci 1483. godine, za vreme vladavine sultana Bajazita Drugog (1430-1512).

Nakon što je godinama propadala, ona je za posetioce ponovo otvorena po završetku kompletne rekonstrukcije, u martu 2020. godine. Zahvaljujući novom izgledu i povećanoj bezbednosti za kretanje, ova tvrđava iz godine u godinu privlači sve veći broj turista.

U rekonstrukciju sprovedenu u pet faza, ukupno je uloženo dva miliona evra, od čega je 1,3 miliona uložila turska agencija TIKA. Radovi su se odvijali na površini od oko 1.500 kvadrata, od kojih 850 zauzima utvrđenje sa pet kula. Obnova utvrđenja, koje se nalazi na oko 15 kilometara od Velikog Gradišta, obuhvatila je rekonstrukciju i konzervaciju same tvrđave, kao i hamama i karavan-saraja, jedinog sačuvanog na području Srbije.

Foto: Д. Новковић

POGLEDAJ GALERIJU

Ramska tvrđava ima pet kula, kao i topovske otvore, što svedoči o nameni za artiljerijsku odbranu ovog utvrđenja. Bila je veoma značajna za odbranu turske vojske od napadača iz Ugarske. Od 1718. do 1739. godine bila je u posedu Austrije. U novije vreme, podno tvrđave izgrađeno je stepenište, kojom se od nje može sići do obale Dunava. Tu se nalazi skela, koja obavlja putnički i teretni saobraćaj do Banatske Palanke.

Brza saobraćajnica

Zahvaljujući brzoj saobraćajnici koja se gradi od „požarevačke petlje“ na auto-putu Beograd-Niš, pa sve do Golupca, turisti će do Ramske tvrđave stizati mnogo brže nego ranije. Od nje mogu da produže do Golubačkog grada, takođe na Dunavu, ali i do antičkog Viminacijuma kod Kostolca.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)
Tenis

0 17

"Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se razveli". Tako su javljali mnogi svetski mediji, nakon početne informacije u nemačkom Bildu kako slavni sportski par više ne živi zajedno. Potom se činilo da stvari nisu tako crne između njih dvoje, ali... Zapravo, baš jesu. Sada svako od njih živi svoj život - i, izgleda, uživaju. Toliko da se Ana vratila staroj ljubavi.

20. 04. 2026. u 18:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Manastir Tumane: Gde se vera susreće sa čudima i prirodom Srbije (FOTO)
Turizam

0 0

POSTOJE mesta na koja se ne dolazi slučajno. Mesta koja vas ne zovu glasno, ali vas ipak pronađu u pravom trenutku. Manastir Tumane je upravo jedno od njih. Skriven u šumama istočne Srbije, nedaleko od Golupca i moćnog Dunava, ovaj manastir danas važi za najposećeniju svetinju u zemlji, ali njegova priča nije samo priča o veri. To je priča o sudbini, o ljudima, o nadi i o čudima koja su mnoge naterala da se vrate sebi.

15. 04. 2026. u 11:54

Politika
Tenis
Fudbal
Patila sam, nisam imala sreće u ljubavi: Tanja Bošković iskreno - Frajeri su me ostavljali brzo, bez objašnjenja

