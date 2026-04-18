Ovde vreme kao da je stalo: Lepote netaknute prirode na granici Srbije i Bosne i Hercegovine (FOTO)
PRIRODA je tako izdašna bila da učini lepote iz snova na delu granice između Srbije i Bosne i Hercegovine, od kojih baš zastaje dah.
A, mada snimci deluju kao iz aviona, ljudi skoro jednostavno dolaze do ovih visina, mada retko prolaze. Kao da je Bog očistio za njih staze i bogate za sva vremena.
S tim se slaže i Vidina Isaković iz Loznice, čiji su koreni iz ovog kraja, sa desne obale Drine, ali se njen otac davno odselio u Jadar. Nikada naravno nisu prekidali veze sa zavičajem, koje, kad su bili mali ona i njen brat Todor, nisu imali administrativne granice.
- Naše selo je Jagoštica, a preko reke Brusnice je Pozderič, pa Odžak, koji su danas, teška srca moram reći, u drugoj, susednoj državi - priča Vidina, dok njen suprug Života, Jadranin, poreklom iz čuvenih Jarebica, dodaje da "lepota, ipak, briše sve granice".
Ovde su Matići čuvena porodica i po znanju i imanju, časti, i poštenju. Svi brinu o svojim ognjištima pradedovskim ma gde živeli. To čine i njihova čeljad.
- Sve ove lepote nas vezuju kao i naši koreni, čemu se dive svi ljudi koji ovde dođu, među kojima su i slikari, pisci, pesnici - pričaju Matići, otkrivajući da je njihova Vidina baš i ponela ime po ovim vidicima "što ih svet nema".
A, pored Drine je i reka koja se zove Godina i čitave godine je ista i sa istom vodom čistom kao suza, koju obožavaju i ovdašnji ljudi i turisti.
Mladež se šali sa deda Životom i kažu da je imao sreće za ženidbu kao retko ko, jer je proživeo dobar život i bolje kroz njega "progledao" kada je sreo njihove gore list Vidinu iz Matića.
I, sa snegom i bez snega ovde je božanstven i osećaj i pogled, a vreme kao da stoji...
