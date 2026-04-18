Turizam

Ovde vreme kao da je stalo: Lepote netaknute prirode na granici Srbije i Bosne i Hercegovine (FOTO)

Vladimir Mitrić

18. 04. 2026. u 06:30

PRIRODA je tako izdašna bila da učini lepote iz snova na delu granice između Srbije i Bosne i Hercegovine, od kojih baš zastaje dah.

Foto: V. Mitrić

A, mada snimci deluju kao iz aviona, ljudi skoro jednostavno dolaze do ovih visina, mada retko prolaze. Kao da je Bog očistio za njih staze i bogate za sva vremena.

S tim se slaže i Vidina Isaković iz Loznice, čiji su koreni iz ovog kraja, sa desne obale Drine, ali se njen otac davno odselio u Jadar. Nikada naravno nisu prekidali veze sa zavičajem, koje, kad su bili mali ona i njen brat Todor, nisu imali administrativne granice.

- Naše selo je Jagoštica, a preko reke Brusnice je Pozderič, pa Odžak, koji su danas, teška srca moram reći, u drugoj, susednoj državi - priča Vidina, dok njen suprug Života, Jadranin, poreklom iz čuvenih Jarebica, dodaje da  "lepota, ipak, briše sve granice". 

Ovde su Matići čuvena porodica i po znanju i imanju, časti, i poštenju. Svi brinu o svojim ognjištima pradedovskim ma gde živeli. To čine i njihova čeljad. 

- Sve ove lepote nas vezuju kao i naši koreni, čemu se dive svi ljudi koji ovde dođu, među kojima su i slikari, pisci, pesnici - pričaju Matići, otkrivajući da je njihova Vidina baš i ponela ime po ovim vidicima "što ih svet nema". 

POGLEDAJ GALERIJU

A, pored Drine je i reka koja se zove Godina i čitave godine je ista i sa istom vodom čistom kao suza, koju obožavaju i ovdašnji ljudi i turisti.

Mladež se šali sa deda Životom i kažu da je imao sreće za ženidbu kao retko ko, jer je proživeo dobar život i bolje kroz njega "progledao" kada je sreo njihove gore list Vidinu iz Matića.

I, sa snegom i bez snega ovde je božanstven i osećaj i pogled, a vreme kao da stoji... 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Turizam

0 0

POSTOJE mesta na koja se ne dolazi slučajno. Mesta koja vas ne zovu glasno, ali vas ipak pronađu u pravom trenutku. Manastir Tumane je upravo jedno od njih. Skriven u šumama istočne Srbije, nedaleko od Golupca i moćnog Dunava, ovaj manastir danas važi za najposećeniju svetinju u zemlji, ali njegova priča nije samo priča o veri. To je priča o sudbini, o ljudima, o nadi i o čudima koja su mnoge naterala da se vrate sebi.

Politika
Tenis
Fudbal
