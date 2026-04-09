OVU SU NOVI TRENDOVI U TURIZMU: Kombinacija kampovanja i luksuznog smeštaja budi sve veće interesovanje

TURISTI danas ne traže samo klasičan odmor, već sveobuhvatan doživljaj koji kombinuje uživanje, avanturu i lični razvoj. Upravo zato se turistički trendovi ubrzano menjaju, prateći nove navike putnika koji žele više od ležanja na plaži – traže autentičnost, nova iskustva i kontakt sa prirodom.

Foto: Tyler Olson / Panthermedia / Profimedia

Jedan od najaktuelnijih trendova je glamping turizam, koji predstavlja spoj kampovanja i luksuznog smeštaja. Umesto klasičnih šatora, turisti biraju komforne, dizajnirane prostore u prirodi – od kupola i drvenih kućica do luksuznih šatora sa svim pogodnostima hotela. Ovaj vid odmora posebno privlači one koji žele mir i prirodu, ali bez odricanja od udobnosti.

Na rastuće promene ukazuje i Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), koji naglašava da turisti sve više traže raznovrsnost i aktivan odmor.

– Pored glampinga, sve su popularniji adrenalinski i eko turizam, ali kao osnova ostaje održivi turizam, koji iz godine u godinu beleži rast – kaže Seničić za "Novosti".

Adrenalinski turizam privlači putnike željne uzbuđenja – od raftinga i planinarenja do paraglajdinga i safari avantura. Ovaj trend posebno je popularan među mlađom populacijom, ali sve više i među onima koji žele da izađu iz zone komfora i dožive nešto nesvakidašnje.

S druge strane, eko turizam postaje izbor onih koji žele da putuju odgovorno. Boravak u netaknutoj prirodi, lokalna hrana, manji smeštajni kapaciteti i poštovanje životne sredine postaju važni kriterijumi pri izboru destinacije. Turisti sve više cene održivost, pa biraju mesta koja ne narušavaju prirodni balans.

Ipak, ključni trend koji objedinjuje sve ostale jeste održivi turizam. On podrazumeva balans između razvoja turizma i očuvanja resursa, uz poštovanje lokalne kulture i zajednice. Upravo ovaj pristup postaje standard u savremenoj turističkoj industriji.

Pored navedenog, sve veću popularnost stiču i novi oblici putovanja kao što su „digital detox“ odmori – bekstvo od tehnologije i svakodnevnog stresa, kao i personalizovana putovanja koja se prilagođavaju interesovanjima svakog pojedinca.

Sve ovo pokazuje da turizam više nije samo putovanje, već način života i izraz ličnih vrednosti. Turisti danas žele da se vrate sa putovanja bogatiji za iskustvo – a ne samo odmorni.