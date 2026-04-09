DA LI AGENCIJA MOŽE DA POVEĆA CENU LETOVANJA AKO STE VEĆ SVE UPLATILI? Bitna informacija za turiste zbog rata na Bliskom istoku

K. Despotović

09. 04. 2026. u 14:50

RATOVI na Bliskom istoku, u najmanju ruku, zabrinuli su i sve one koji vole "skoknuti" na odmor, a kojima je sada velika briga cena letovanja. Kako da se turisti osiguraju da cene letovanja neće porasti zbog ratova na Bliskom istoku?

ДА ЛИ АГЕНЦИЈА МОЖЕ ДА ПОВЕЋА ЦЕНУ ЛЕТОВАЊА АКО СТЕ ВЕЋ СВЕ УПЛАТИЛИ? Битна информација за туристе због рата на Блиском истоку

Foto: Mitar gavric / Panthermedia / Profimedia

Za odgovor na ovo pitanje obratili smo se Aleksandru Seničiću, direktoru Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) koji je sve razjasnio.

Pozivajući se na Zakon on je naveo ko jeste, a ko nije "zaštićen".

- Oni turisti koji su uplatili svoje letovanje su se osigurali da povećanja ne mogu biti veća od 8% cene ugovorenog aranžmana jer je to Zakonom predviđeni maksimum povećanja cena za koje nije potrebna saglasnost putnika, ukoliko ih agencija obavesti najmanje 21 dan pre početka putovanja - kaže Seničić.

Međutim, on navodi da postoji i druga strana u kojoj putnik nije zaštićen.

- Svi ostali koji tek treba da uplate ne mogu da se zaštite jer ukoliko se povećaju cene biće na snazi za sve nove uplate aranžmana - navodi Seničić za naš portal. 

Drugi pišu

Pročitajte više

TURISTIČKI BISERI JADRA, VUKOVOG ZAVIČAJA: Od Drine do Gučeva, Cera, Banje Koviljače,Tršića i Tronoše (FOTO)

TURISTIČKI dragulji lozničkog kraja, zavičaja Vuka Stefanovića Karadžića, i po broju i po zanimljivim sadržajima, dugo već, veliki su "mamac" mnogim turistima iz zemlje i inostranstva. Sve je razvijeniji i crkveni turizam, a najviše gostiju dolazi u Banju Koviljaču i uz samu obalu Drine, gde postoje kapaciteti i za ljude sa najdubljim džepovima.

