DA LI AGENCIJA MOŽE DA POVEĆA CENU LETOVANJA AKO STE VEĆ SVE UPLATILI? Bitna informacija za turiste zbog rata na Bliskom istoku

RATOVI na Bliskom istoku, u najmanju ruku, zabrinuli su i sve one koji vole "skoknuti" na odmor, a kojima je sada velika briga cena letovanja. Kako da se turisti osiguraju da cene letovanja neće porasti zbog ratova na Bliskom istoku?

Za odgovor na ovo pitanje obratili smo se Aleksandru Seničiću, direktoru Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) koji je sve razjasnio.

Pozivajući se na Zakon on je naveo ko jeste, a ko nije "zaštićen".

- Oni turisti koji su uplatili svoje letovanje su se osigurali da povećanja ne mogu biti veća od 8% cene ugovorenog aranžmana jer je to Zakonom predviđeni maksimum povećanja cena za koje nije potrebna saglasnost putnika, ukoliko ih agencija obavesti najmanje 21 dan pre početka putovanja - kaže Seničić.

Međutim, on navodi da postoji i druga strana u kojoj putnik nije zaštićen.

- Svi ostali koji tek treba da uplate ne mogu da se zaštite jer ukoliko se povećaju cene biće na snazi za sve nove uplate aranžmana - navodi Seničić za naš portal.