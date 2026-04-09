VAŽNA INFORMACIJA ZA ONE KOJI PUTUJU AVIONOM: Evo koliko košta parking na najprometnijim evropskim aerodromima

UPRKOS tome što su praznici krenuli loše zbog štrajkova na aerodromima i rasta cena letova usled rata u Iranu, mnogi Evropljani ipak su krenuli na put. Avio-kompanije poput najavile su da će ovo biti njihovo najprometnije praznično putovanje do sada, sa skoro 30.000 letova širom Evrope.

Prošle godine, najveći rast broja putnika u vazdušnom saobraćaju EU zabeležen je između marta i aprila, sa porastom od 18,9 odsto, prema podacima Eurostata.

Iako je uobičajeno da u budžet za odmor uračunate troškove letova i smeštaja, lako je zanemariti trošak parkiranja na aerodromu, piše Euronews.

Velika Britanija i Holandija su evropske zemlje sa najskupljim parkingom na 30 najprometnijih aerodroma u Evropi, prema novoj studiji sajta za elektronske vinjete VignetteSwitzerland.com. Londonski aerodrom "Stansted" se izdvaja kao najskuplji u Evropi za 24-časovni parking, naplaćujući oko 66 evra.

Međutim, cene nisu iste na svim aerodromima u gradu.

Na primer, putnik koji parkira na London "Stanstedu" platiće gotovo dvostruko više nego na "Hitrou" — najprometnijem aerodromu u Evropi.

Aerodrom Mančester je drugo najskuplje mesto za parkiranje sa oko 58 evra po danu, a sledeći je amsterdamski "Šipol" sa cenom od 55 evra.

Razlika u cenama parkiranja širom Evrope takođe je zapanjujuća.

Cena za 24-časovni parking na London "Stanstedu" je gotovo 50 odsto viša nego na aerodromu Kopenhagen, gde iznosi oko 35,75 evra (267 DKK), i znatno je veća nego na aerodromu Oslo "Gardermoen", oko 34,88 evra (412 NOK).

Čekanje na ukrcavanje može potrajati duže nego što se očekuje

Razlike ne prestaju samo na cenama parkinga: aerodromi Mančester i London Stansted svrstani su među tri najgora aerodroma u Velikoj Britaniji po kašnjenju letova tokom Uskrsa.

Na oba aerodroma, gotovo trećina letova je kasnila tokom uskršnjeg perioda, sa zakašnjenjima dužim od 15 minuta, prema podacima UK Civil Aviation Authority.

U Evropskoj uniji, aerodromi Atina i Lisabon zabeležili su najviše kašnjenja u aprilu 2025. godine zbog ograničenja kapaciteta aerodroma, prema podacima Eurocontrol, agencije EU za vazdušni saobraćaj, piše Euro Njuz.