VAŽNA INFORMACIJA ZA ONE KOJI PUTUJU AVIONOM: Evo koliko košta parking na najprometnijim evropskim aerodromima
UPRKOS tome što su praznici krenuli loše zbog štrajkova na aerodromima i rasta cena letova usled rata u Iranu, mnogi Evropljani ipak su krenuli na put. Avio-kompanije poput najavile su da će ovo biti njihovo najprometnije praznično putovanje do sada, sa skoro 30.000 letova širom Evrope.
Prošle godine, najveći rast broja putnika u vazdušnom saobraćaju EU zabeležen je između marta i aprila, sa porastom od 18,9 odsto, prema podacima Eurostata.
Iako je uobičajeno da u budžet za odmor uračunate troškove letova i smeštaja, lako je zanemariti trošak parkiranja na aerodromu, piše Euronews.
Velika Britanija i Holandija su evropske zemlje sa najskupljim parkingom na 30 najprometnijih aerodroma u Evropi, prema novoj studiji sajta za elektronske vinjete VignetteSwitzerland.com. Londonski aerodrom "Stansted" se izdvaja kao najskuplji u Evropi za 24-časovni parking, naplaćujući oko 66 evra.
Međutim, cene nisu iste na svim aerodromima u gradu.
Na primer, putnik koji parkira na London "Stanstedu" platiće gotovo dvostruko više nego na "Hitrou" — najprometnijem aerodromu u Evropi.
Aerodrom Mančester je drugo najskuplje mesto za parkiranje sa oko 58 evra po danu, a sledeći je amsterdamski "Šipol" sa cenom od 55 evra.
Razlika u cenama parkiranja širom Evrope takođe je zapanjujuća.
Cena za 24-časovni parking na London "Stanstedu" je gotovo 50 odsto viša nego na aerodromu Kopenhagen, gde iznosi oko 35,75 evra (267 DKK), i znatno je veća nego na aerodromu Oslo "Gardermoen", oko 34,88 evra (412 NOK).
Čekanje na ukrcavanje može potrajati duže nego što se očekuje
Razlike ne prestaju samo na cenama parkinga: aerodromi Mančester i London Stansted svrstani su među tri najgora aerodroma u Velikoj Britaniji po kašnjenju letova tokom Uskrsa.
Na oba aerodroma, gotovo trećina letova je kasnila tokom uskršnjeg perioda, sa zakašnjenjima dužim od 15 minuta, prema podacima UK Civil Aviation Authority.
U Evropskoj uniji, aerodromi Atina i Lisabon zabeležili su najviše kašnjenja u aprilu 2025. godine zbog ograničenja kapaciteta aerodroma, prema podacima Eurocontrol, agencije EU za vazdušni saobraćaj, piše Euro Njuz.
SKRIVENI BANjSKI BISERI SRBIJE: Idealna mesta za uskršnji odmor i spa vikend
05. 04. 2026. u 10:00
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
