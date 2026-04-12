UPOZNAJTE VOJVODINU: Kultura, vino i sporiji ritam života

NA SEVERU Srbije nalazi se destinacija koja objedinjuje različite kulture, pejzaže i doživljaje. Vojvodina je regija u kojoj se susreću narodi, jezici i tradicije, stvarajući jedinstvenu turističku ponudu zasnovanu na autentičnosti, gastronomiji i prirodnim lepotama.

Istovremeno urbani Novi Sad, mirna sela uz Dunav, vinogradi Fruške gore i prostranstva Deliblatske peščare, Vojvodina predstavlja raznoliku turističku regiju koja nudi sadržaje za različite tipove putnika.

Za posetioce koji dolaze prvi put, ona je otkriće bogate istorije i multikulturalnog nasleđa. Za one koji joj se vraćaju – osećaj pripadanja, sporijeg ritma i autentičnog doživljaja.

U vremenu ubrzanog života, Vojvodina nudi vrednost koja postaje sve ređa: prostor da se zastane, udahne i istinski doživi trenutak.

Održivi razvoj i međunarodna promocija tokom 2025. godine

Tokom 2025. godine, Turistička organizacija Vojvodine fokusirala se na jačanje međunarodne vidljivosti destinacije i unapređenje njenog brenda.

Kroz intenzivnu promociju na inostranim tržištima, rad na terenu sa lokalnim partnerima i uvođenje novog vizuelnog identiteta, postavljeni su temelji za dalji održivi razvoj turizma u Pokrajini.

Novi međunarodni projekti – kultura, tehnologija i vinski turizam

Poseban značaj ima jačanje međunarodne saradnje koja će rezultirati realizacijom tri nova projekta usmerena na razvoj kulturnog turizma, primenu savremenih tehnologija u promociji destinacije i unapređenje vinskog turizma kroz osnaživanje lokalnih zajednica.

Strateški pristup zasnovan na partnerstvima i dugoročnoj viziji ostaje u fokusu daljeg delovanja Turističke organizacije Vojvodine.

