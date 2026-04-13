SPOJ DUHOVNOG I SVETOVNOG, PRILAGOĐEN SAVREMENOM ČOVEKU: Dobri potok - Nezaobilazna "adresa" gostiju Rađevine (FOTO)

NA uzvišenju iznad grada Krupnja, središta Rađevine, udaljen samo kilometar od njega, Dobri potok, mesto duhovnog okrepljenja mnogih Rađevaca, njihovih komšija iz Vukovog kraja, Kolubare, Podgorine, Azbukovice i drugih delova Srbije, ali i turistička oaza koju ima malo koja varoš ili grad kod nas.

Reč je o sjajno urađenom crkveno-kulturnom i turističkom kompleksu, o kome vodi računa parohija Eparhije šabačke SPC na čijem je čelu sveštenik Aleksandar Đurđev. Uz pomoć vernika, zalaganjem sveštenika kao što je pomenuti Đurđev, vrsni duhovnik, pisac i teolog, Dobri potok je predstavlja već godinama neku vrstu "zaštitnog znaka" i Krupnja i celog kraja. Okolo su, zahvaljujući tom kompleksu, nikli čitavi moderni i u etno stilu ugostiteljski i drugi prateći sadržaji.

Krupanjci, i privatno i službeno, kada ugoste prijatelje ili srodnike sa strane, obavezno ih vode da vide divotu usred lepote, koju je ljudska ruka uradila tako predano, s puno ljubavi,uz dosta znanja i umeća na radost i za uživanje ljudi. I ne kaže se džabe da "ko nije bio u Dobrom potoku, taj kao da nije bio u Rađevini i Krupnju".

-I, zaista, je tako - kaže Dušan Vukotić iz Beograda, koji je prvi put u Dobrom potoku.-Ovako nešto, što čini spoj duhovnog i svetovnog, genijalno prilagođen savremenom čoveku, posle života "200 na sat", nigde nisam video. - Crkva uspenija Presvete Bogorodice, koja je registrovana još u turskom popisu 1528. godine, samo je jedan od bisera ove svetinje i mesta, urađenog po meri i duše i tela.Kapelice u stenama, naročito ova posvećena svetoj Petki, tako su urađene da, dok ste u njima, imate utisak da vreme i staje i da treba u životu "stati na loptu".

Muzejske postavke od onih koji se tiču prošlosti Rađevine do starih zanata i lovstva, lepo raspoređene, jedna po jedna kao da same "prihvataju" goste posle posete crkvi i uvode u turistički deo, gde je nekoliko, manjih i većih sofri, za izletnike.I sve je, od crkve do muzeja, oplemenjeno muzikom, pažljivo izabranom, koja se oglašava čim gost kroči u neko od ovdašnjih prelepih zdanja.

Izletnike, u crkvenoj prostoriji, savremeno opremljenoj, a u etno stilu uklopljenoj u čitav kompleks, očekuje kompletna oprema za roštiljanje ili spremanje drugih jela.Njihovo je da, pre nego što odu, sve vrate u stanje u kakvom je bilo, a to znači da bude blistavo čisto.Pored zdrave izvorske vode, koje ima u izobilju, Dobri potok okružuju pitome šume i livade, a mir "remete" mnogobrojne ptice, među kojima je najviše onih koje samo opstaju u čistom vazduhu kakav je u ovom delu Rađevine i Srbije.

Turisti koji koriste opremu i lepo uređene i opremljene sofre ništa ne plaćaju i tako je godinama.Stavr je njihove dobre volje i osećaja da će ostaviti prilog drevnoj crkvi, kojom se ponosi Rađevina ali i svi oni koji su je bar jednom videlu uživo ili na slici.Vrata svih odaja su otključana tokom čitavog dana, pa svako, kao u svojoj kući, vodi računa da sve bude "pod konac", jer, kako kažu vernici i turisti koje smo zatekli, " i tako se poštuje bogomolja i ponos Rađevine".