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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

В.М.

28. 09. 2026. u 07:07

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

AP Photo/Ashley Landis

PRIJATELjSKI MEČ

12.25 Japan - Venecuela 1 (sa 1.65 na 1.25)

13.00 Južna Koreja - Urugvaj 2 (sa 3.60 na 2.88)

LA LIGA 2

20.30 Leganjes - Kasteljon 2 (sa 2.62 na 2.25)

LIGA NACIJA

20.45 Belgija - Francuska UG 3+ (sa 1.70 na 1.53)

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