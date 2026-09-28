KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
PRIJATELjSKI MEČ
12.25 Japan - Venecuela 1 (sa 1.65 na 1.25)
13.00 Južna Koreja - Urugvaj 2 (sa 3.60 na 2.88)
LA LIGA 2
20.30 Leganjes - Kasteljon 2 (sa 2.62 na 2.25)
LIGA NACIJA
20.45 Belgija - Francuska UG 3+ (sa 1.70 na 1.53)
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