KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
FINSKA VEIKAUSLIGA
17.00 Gnistan - Ilves 2 (sa 3.00 na 2.60)
RUMUNIJA SUPERLIGA
17.00 Univerzitatea Kluž - UTA Arad 1 (sa 2.00 na 1.90)
ČEŠKA DRUGA LIGA
18.00 Trinec - Usti nad Labem 2 (sa 2.30 na 2.00)
DANSKA SUPERLIGA
19.00 Brondbi - Sonderijske 1 (sa 1.50 na 1.40)
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