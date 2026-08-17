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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

В.М.

17. 08. 2026. u 07:30

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

FOTO: Sophia Juliane Lydolph / AFP / Profimedia

FINSKA VEIKAUSLIGA

17.00 Gnistan - Ilves 2 (sa 3.00 na 2.60)

RUMUNIJA SUPERLIGA

17.00 Univerzitatea Kluž - UTA Arad 1 (sa 2.00 na 1.90)

ČEŠKA DRUGA LIGA

18.00 Trinec - Usti nad Labem 2 (sa 2.30 na 2.00)

DANSKA SUPERLIGA

19.00 Brondbi - Sonderijske 1 (sa 1.50 na 1.40)

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