KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

AKO su na vašoj adresi prijavljene osobe koje su se odavno odselile, vlasnik stana ili kuće može da zatraži od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) proveru njihovog prebivališta. Postupak se pokreće podnošenjem zahteva nadležnoj policijskoj upravi ili stanici, a ako se utvrdi da osoba zaista ne živi na prijavljenoj adresi, može biti doneto rešenje o pasivizaciji adrese.