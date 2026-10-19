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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

19. 10. 2026. u 09:44

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ZA danas smo vam spremili predloge iz hokeja, košarke i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Tanjug/AP/Frank Augstein

Ponedeljak

16.00 Jugra - Kristal Saratov 1 (1.58)

20.00 Alba Berlin - Bamberg 1 (1.35)

21.00 Totenhem - Koventri 1 (1.53)

Kvota: 3.26

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