Tip predlaže Evroligu

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić govorio je na televiziji B92 u emisiji "Fokus - specijal" o planu koji bi da sprovede ako mu narod da poverenje na izborima, ali i brutalnim napadima na Srbiju, kako spolja, tako i iznutra.