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Tip predlaže Evroligu

В.М.

15. 10. 2026. u 11:09

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PONUDA je danas veoma solidna, izdvojili smo vam nekoliko predloga.

Тип предлаже Евролигу

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Evroliga

19.45 Fenerbahče - Partizan hendikep 2 (-14.5) (1.55)

20.30 Valensija - Makabi Tel Aviv 1&+183.5 (2.45)
21.00 Real Madrid - Lion Vilerban ukupno poena +169.5 (1.50)

Ukupna kvota: 5.70

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