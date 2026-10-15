TIP DANA KOJI SE NE PROPUŠTA! Martinezova mašina pali motore za revolveraški obračun

Večeras od 21.00 čas u madridskoj Movistar Areni, košarkaši Real Madrida dočekuju francuski ASVEL u okviru 6. kola Evrolige.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Nakon turbulencija na samom startu sezone, "Kraljevski klub" pod palicom novog stratega Pedra Martineza počinje da liči na kaznenu ekspediciju, a stil igre koji forsiraju garantuje pravi spektakl za ljubitelje efikasne košarke i kladioničarske "plusere".

Posle uvodnih evroligaških šamara na gostovanjima u Dubaiju, Istanbulu i Tel Avivu, Real Madrid je konačno upalio motore. Vezali su četiri pobede u svim takmičenjima, demolirali Manresu sa 120:83, a pre dva dana su doneli kapitalan brejk iz Milana pobedivši Olimpiju sa 98:89. Ono što posebno upada u oči jeste ekstremno brz ritam igre i ogroman broj poseda koji Martinez zahteva. Real u proseku postiže preko 88 poena, ali i prima skoro isto toliko.

Iako večeras u sastavu neće biti povređenog Gabrijela Deka koji mora na operaciju ramena, spoljna linija koju predvode super-produktivni Fakundo Kampaco, novopridošli Teo Maledon i Andres Feliz deluje zastrašujuće. Kada se na to doda unutrašnja dominacija Valtera Tavaresa, jasno je da ASVEL večeras čeka pakleno težak zadatak u prestonici Španije.

Francuski predstavnik trenutno ima skor 2-3 i nalazi se na 15. poziciji, ali tabela ne oslikava verno njihove partije. Ekipa iz Vilerbana je pre dva dana propustila veliku šansu protiv Crvene zvezde na svom terenu, gde su poraženi u dramatičnoj završnici (82:84) košem u poslednjoj sekundi. ASVEL je pokazao da poseduje ozbiljan napadački potencijal, Parizu su u gostima spakovali 98 poena.

Kladionice su postavile Real Madrid za apsolutnog favorita, pa se najveći value (vrednost) krije na tržištu poena. Granica za ukupan broj poena na meču postavljena je na 174.5, a sve ukazuje na to da će ova margina biti lagano preskočena.

Real Madrid igra na "posed više", mečevi im redovno idu u duboki trocifreni plus, a Pedro Martinez ne davi igru već traži tranziciju i šut u ranoj fazi napada. ASVEL nema defanzivni kapacitet da zaustavi Real pod košem i na spoljnim pozicijama, pa će jedini spas tražiti u brzoj igri i pokušaju da isprate taj ritam. Očekujemo utakmicu bez previše taktičkog seckanja, sa dosta lakih poena.

NAŠ TIP: 174,5+ (1.85)