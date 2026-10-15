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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

В.М.

15. 10. 2026. u 11:01

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ZA danas smo vam spremili nekoliko predloga koje vredi probati.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia

Tenis

12.00 A. Zverev - A. De Minor 1 (1.50)

4.00 R. Hodar - K. Rud 2 (2.10)
4.00 D. Medvedev - T. Pol 1 (1.47)

Ukupna kvota: 4.63

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