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Tip predlaže Evrokup

В.М.

06. 10. 2026. u 12:33

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PONUDA je danas veoma solidna, izdvojili smo vam nekoliko predloga.

Тип предлаже Еврокуп

Photo: Cedevita Olimpija / Ales Fevzer

Evrokup

18.30 Turk Telekom - Maksima Roma ukupno poena +164.5 (1.75)

18.30 Cedevita Olimpija - Hapoel Jerusalim 2&+168.5 (2.65)
19.00 Budućnost - Napoli ukupno poena +167.5 (1.60)

Ukupna kvota: 7.42

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