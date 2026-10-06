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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

В.М.

06. 10. 2026. u 10:11

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ZA danas smo vam spremili zanimljiv dubl.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

FOTO: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Tenis

11.00 K. Alkaraz - J. Lehečka hendikep setova 1 (-1.5) (1.67)

13.00 N. Đoković - A. De Minor 1&ukupno gemova +22.5 (2.80)

Ukupna kvota: 4.68

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